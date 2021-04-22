灌水一倍！賣屋330萬實價登錄變680萬 檢警破詐貸集團

金姓炒房女金主106年以330萬元低價購買淡水區舊房子，涉偽造文書在實價登錄上虛報房屋買賣交易價格為680萬元，藉此向銀行詐貸540萬元，新北市刑大日前查獲以金女為主嫌的詐貸集團，逮捕假人頭等共犯共8人到案，警詢後依詐欺及偽造文書等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

「媽，妳說房子賣330萬元，為何房屋實價登錄上寫680萬元，那差怎麼多。」新北市孫姓婦人於106年2月賣掉位於淡水區仁愛街，屋齡已40年的4樓舊公寓，其女兒去年5月上網查看該房屋實價登錄時，赫然發現該房屋實價登錄價格竟是680萬，整整高出一倍多，察覺有異到新北地檢署按鈴提出告訴。

檢方查出該公寓交易後曾向第一銀行新竹分行貸款540萬元，卻因只繳利息不還款，於去年2月由銀行法拍以432萬餘賣出，懷疑有詐貸集團在幕操控，今年3月初指揮新北市刑大偵辦。

市刑大偵二隊追查月餘，查出幕後金主為44歲金姓女子，選定購買屋主孫婦欲販售淡水區仁愛街四樓舊公寓房屋物件做為標的後，指示65歲及39歲蕭姓父子等集團成員，由共犯王姓女子以偽造的林女身分充當房屋買家，於106年2月與賣方孫婦完成買賣總價為330萬元的買賣契約及房屋所有權移轉登記。

該集團再偽造賣方的簽名、印鑑製作買賣總價為680萬元不動產買賣假契約，並於實價登錄網站填載假契約所載交易總價680萬元等不實交易資訊，向銀行詐貸540萬元。

全案經新北地檢署指揮新北市刑大偵二隊偵辦，專案小組歷時近2個月縝密蒐證掌握具體證據，日前動員20名警力持搜索票、拘票兵分多路，前往新北市中和、新莊、三重區及桃園市龜山區查獲主嫌金女在內，有4男4女共8名詐貸集團成員到案，並查扣相關造文書贓證物及銀行帳戶，警詢後依詐欺及偽造文書等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，金女於102年間向地政士借牌利用人頭進行不動產假交易，以拉高成交價、虛增貸款人所得清單等方式向彰銀大台北地區3間分行詐貸2億多元，金女因犯共同詐欺取財罪，為士林地院於去年11月判刑2年10個月。