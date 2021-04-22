影／新北消防車救災途中遭轎車撞 差點灑了珍貴水資源

新北市消防局1輛水箱車，清晨在五股區趕赴火警途中，被1輛綠燈直行但未禮讓救災車輛的共享租賃轎車撞上，幸好消防駕駛員處理得宜，滿載水源重達6噸的水箱車劇烈搖擺之後停下，萬一失控翻車恐怕殃及無辜，滿車水源也會浪費。肇事轎車駕駛恐面臨吊銷駕照。

今天清晨6時許，新北市五股區凌雲路二段1家木材廠發生火警，消防局共調派31輛車趕往搶救，其中1輛水箱車通過成泰路與自強路口時，許多車輛聽見警笛紛紛停下禮讓，但32歲巫姓男子駕駛的共享租賃轎車卻仍沿自強路往新五路方向直行，並未減速禮讓消防車。

結果小轎車在十字路口高速撞上水箱車左側尾端，安全氣囊炸開、車頭幾乎全毀，車上2人撞擊後立刻開門下車查看，僅手臂輕微擦挫傷沒有大礙。消防水箱車遭猛烈撞擊差點側翻，一番劇烈搖晃之後平安停下，輕微波及1輛路旁停放轎車。

據了解，消防水箱車滿載水源重約6噸，萬一在市區道路失控翻覆衝向路旁，恐怕殃及更多無辜，而且缺水期間，救災水源更是救命資源非常珍貴，幸好沒有耽誤搶救工作，木材廠火警30分鐘後撲滅，沒有人員受傷。