聽新聞
test
0:00 / 0:00
小黃違規左轉害垃圾車失控撞號誌桿 肇事運將肇逃
1輛垃圾車今晨行經台北市中正區重慶南路、襄陽路口時，為閃避前方突然轉向的車輛，失控撞上一旁號誌桿，所幸駕駛僅受輕傷，但違規左轉釀禍的江姓計程車司機事後逃逸無蹤，警方目前通知江到案說明。
警方調查，30歲陳姓男子駕駛垃圾車，凌晨0時許沿北往南方向行經重慶南路、襄陽路口，見左前方1輛汽車靠右切，陳男則靠左準備超車，未料前車突然左轉，陳男為閃避該車，立刻向左急轉後嘗試回正，但車輛也因此失控偏移，直接撞上一旁號誌燈桿。
前方車輛由35歲謝姓男子駕駛，之所以突然左轉，使後方陳男閃避不及釀禍，是因為最前方還有63歲江姓男子所駕駛的計程車，他行走在外側直行車道上，卻在路口處違規左轉，才害左側謝男急閃釀禍。
警方表示，因最前方江男事後自行離開，目前正通知他到案說明中。事故導致陳男受輕傷，無生命危險，陳、謝2人酒測值為0，初判陳男涉嫌駕駛操控不慎，謝男涉嫌向左變換行向不當，江男則涉嫌肇事逃逸及向左變換行向不當。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言