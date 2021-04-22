小黃違規左轉害垃圾車失控撞號誌桿 肇事運將肇逃

1輛垃圾車今晨行經台北市中正區重慶南路、襄陽路口時，為閃避前方突然轉向的車輛，失控撞上一旁號誌桿，所幸駕駛僅受輕傷，但違規左轉釀禍的江姓計程車司機事後逃逸無蹤，警方目前通知江到案說明。

警方調查，30歲陳姓男子駕駛垃圾車，凌晨0時許沿北往南方向行經重慶南路、襄陽路口，見左前方1輛汽車靠右切，陳男則靠左準備超車，未料前車突然左轉，陳男為閃避該車，立刻向左急轉後嘗試回正，但車輛也因此失控偏移，直接撞上一旁號誌燈桿。

前方車輛由35歲謝姓男子駕駛，之所以突然左轉，使後方陳男閃避不及釀禍，是因為最前方還有63歲江姓男子所駕駛的計程車，他行走在外側直行車道上，卻在路口處違規左轉，才害左側謝男急閃釀禍。