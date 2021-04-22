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險匯45萬！80歲老婦遭假養女詐騙 警方行員聯手阻詐
桃園市一名劉姓老婦日前接獲一名自稱老婦養女的女子來電，佯稱購屋急需頭期款，由於老婦臨櫃匯款時，面對行員詢問避重就輕，且邊講電話邊填寫匯款單，行員察覺有異，立即反應給前來簽到的巡邏員警，經過員警及行員不斷的勸說，才及時成功阻詐。
平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷表示，家住平鎮區的80歲劉姓婦人，本日上午10時許接獲一名自稱老婦人養女的女子來電，表示購屋簽訂頭期款不足，急需用錢，婦人不疑有他，二話不說就拿著存摺及印鑑跑到農會準備匯款。
老婦人填寫完匯款單，準備臨櫃匯款45萬元時，面對行員的詢問一直避重就輕，且不斷的講電話，讓承辦的行員察覺有異，恰巧北勢派出所巡邏員警前來簽到，行員趕緊請求警方協助。
起初老婦仍是深信不疑，執意匯款幫助自己的養女，但在行員、員警的查證及勸說之下，員警並向老婦解釋詐騙集團利用「假冒親人」詐騙案例後，老婦才幸運保住老本。
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