機車騎士紅燈右轉被抓 竟扯員警未戴口罩違法要求撤單

新冠肺炎期間，吳姓男子去年4月14日下午4時48分，騎機車行經台南市南區大同路二段巷口時，紅燈右轉，經員警製單舉發，被依道路交通管理處罰條例裁處罰鍰600元並記點3點，他不服提起行政訴訟，反控員警未戴口罩，違法在先，所開立的罰單無效，台南地院認兩者欠缺因果關係關連性，駁回訴訟。

吳主張，因紅燈右轉而違規，但大同路及生產路口（向空軍醫院前待轉區）有右轉專用，是否有違規？令人不解。他質疑，員警未戴口罩，致使他人暴露於感染新冠肺炎致命危險中，已違反疾病傳染防制法。員警違法在先，所開立的罰單視同無效。

台南市交通局指出，吳當日駕駛機車，行經該路口闖紅燈右轉，經警攔停製單舉發，違規事證明確，因此裁處罰鍰600元並記點3點。

據錄錄採證畫面，員警在該巷口往南約50公尺處執行下午4時至6時交通稽查勤務，並於4時49分見吳騎乘機車由大同路二段巷內紅燈右轉駛出，進入大同路二段往南直行，經警攔查後開立舉發單交吳簽收。

台南地院認吳駕駛機車至該違規路口遇紅燈未依規定停等，穿越路口後右轉，明顯危及大同路二段口南下車道其他方向來車，以及巷口行人穿越道上行人的行進及安全，已構成闖紅燈右轉處罰要件明確。