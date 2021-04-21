高雄鳳山撫摸男童下體被捕 男子只擔心會不會被關

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄鳳山區某大賣場傳出有陌生男子在廁所內，趁男童如廁時，觸摸男童隱私部位，事後家長氣得Po網在臉書社團「鳳山人在地大小事」。轄區警方獲報後也不敢大意，調閱監視器積極搜尋，今晚7點多循線找到這名犯案的梁姓男子，不過他在被捕後，只擔心會不會被關，讓警方感到相當傻眼。

鳳山分局文山派出所前天晚上7點接獲報案，指在鳳山區某大賣場，有民眾就讀國小一年級的兒子進入廁所後，遭到一陌生男子觸碰隱私部位，警方獲報趕往現場，這名男子早已離去。

警方依性騷擾防治法第25條受理報案，並組成專案小組持續調閱監視器，同時加強與賣場主管、保全聯繫，加強該賣場巡簽，以防制不法情形。

經過連日調閱監視器，警方鎖定特定對象，終於在今天晚上7點多時，埋伏在梁男（30歲）左營區住家附近，並趁他在住家外行走時候，將他逮捕。

不過，梁男被警方逮捕後，辯稱是跟男童惡作劇、在玩，且事後他不斷詢問警方，擔心會不會因對男童做出不雅動作而被關。誇張行徑讓警方都感到咋舌。

警方也請家長們留意，如果小朋友在外要上廁所時盡量攜伴同行，如有發現可疑人事物，請立即撥打110報案，警方一定會立即前往處理。

圖為賣場示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage
圖為賣場示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage

監視器

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