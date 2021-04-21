悲！弱勢女伴母屍7天 再現12年前喪父伴屍悲歌

嘉義縣竹崎鄉12年前發生一起男子死亡多日、妻女伴屍案，16日驚傳這名男子的妻子陳屍住處，女兒伴屍多日。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage

嘉義縣竹崎鄉12年前發生一起男子死亡多日、妻女伴屍案，16日驚傳這名男子的妻子陳屍住處，女兒伴屍多日，檢警今天相驗，研判婦人死亡時間已1周，因死者瘦弱懷疑死因為長期營養不良。

警方表示，當地丘姓護理師16日上午前往訪視時，因連續2天都大門深鎖，驚覺異樣，遂報警尋求協助開門進入屋內，在客廳發現68歲婦人陳屍地上，初步研判她身體無明顯外傷，門窗緊閉，屋內擺設凌亂。

嘉義縣警察局竹崎分局表示，68歲婦人的丈夫12年前過世後，她與32歲的女兒住在竹崎鄉老家，2人皆領有身心障礙手冊，是衛生局列管的精神障礙個案，衛生局人員會不定時訪視。

檢方本月16日相驗時，發現婦人沒有明顯外傷，初步排除他殺，但女兒應訊時情緒激動，對相關問題都未回答，暫時無法協助還原過程。

檢方今天進行解剖，發現婦人的胃裡幾乎無食物殘留，加上身型瘦弱，懷疑死亡前營養不良，推測死亡恐已約1周，但詳細死亡時間與死因等，待化驗結果出爐。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，這對母女為衛生局列管的精神障礙個案，因生活可以自理，衛生局人員不定時訪視2人狀況。15日訪視時，屋內無人應答，丘姓護理師隔天再度前往，發現大門深鎖，察覺有異報警。

檢警指出，這對母女住在舊式平房，因防禦心強，幾乎不與鄰居互動；案發前，鄰居雖然有聞到奇怪味道，且不見死者外出，因這對母女都未與人往來，鄰居也沒詢問。

檢警表示，這間舊式平房2009年7月間也曾發生飄散出屍臭味，當時警方獲報破門而入，發現6旬男屋主陳屍臥室，妻女伴屍關在門窗密封屋內長達多日，死者排除他殺嫌疑，這次女兒伴母屍約有1周，令人不勝唏噓。