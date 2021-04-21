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悲歌重演！弱勢女伴母屍7天 12年前喪父也曾與母伴屍

結婚當天老公失聯！24歲女獨養嬰兒 長期肚餓只喝水

聯合新聞網 / 綜合報導

新北某區小套房裡住著一名24歲女子「小萱」，領有智能障礙鑑定，卻獨自扶養出生不到三個月的女嬰，身上僅剩幾百元。 圖擷自社團法人愛的延續公益協會臉書
新北某區小套房裡住著一名24歲女子「小萱」，領有智能障礙鑑定，卻獨自扶養出生不到三個月的女嬰，身上僅剩幾百元。 圖擷自社團法人愛的延續公益協會臉書
新北某區小套房裡住著一名24歲女子「小萱」，領有智能障礙鑑定，卻獨自扶養出生不到三個月的女嬰，身上僅剩幾百元，一見到社福人員家訪就著急求救「我一直在等你們來，妹妹（女兒）正在發燒，能不能載我們去診所…」，令見狀的社福人員心疼不捨。

「小萱」從小父親離世，在茶室陪酒的媽媽罹患大腸癌，還要照顧同樣有智能障礙的哥哥及弟弟，顧不上離家的「小萱」和失聯的姊姊。社福4月初家訪「小萱」租屋，房內除了房東附帶的冰箱、衣櫥、一張床以外，只剩半罐奶粉、奶瓶和幾包人家送的衣服。

社團法人愛的延續公益協會」4月初在臉書發文，還原「小萱」與老公當年經過，她去年結識年紀大上許多的男友後不慎懷孕，懷孕期間男友承諾願意照顧「小萱」卻只是偶爾探視，之後男友因為酒駕入監服刑，大腹便便的「小萱」失去打工收入，只好用身障補助搬到濱海潮濕廉價的小套房住，過著有一餐沒一餐的日子待產，最後營養不良幾乎難產，導致現在仍欠醫院數萬元的剖腹費用。

生產後不到三天，「小萱」承擔欠費壓力，傷口還沒癒合就帶著女嬰「小妤」出院，沒有任何月子餐補充營養，在小套房足不出戶，僅靠身障補助和育兒津貼月領7千多元，扣除房租、水電費共5千元，剩下的錢全拿去買嬰兒奶粉、尿片，隔壁套房室友和朋友偶爾提供泡麵食物，她也會只喝水、睡覺止飢，社福人員說「連我們初見時，也不禁驚呼只顧著傻笑的小萱臉色怎麼可以削瘦到如此慘白！」

社福說「更令人難以理解的，在農曆年前剛出獄的男友再次上門，簡單的安撫小萱，並且承諾願意辦理結婚照顧母女，草草的帶著小萱前往辦理公證結婚，豈知上午剛辦完結婚，下午就跟小萱說有事要出去辦」，至今兩個月未出現連電話留言也不回覆，留下身份證上空有夫妻關係，讓「小萱」想辦理社福救助也無門。

社福忍不住質疑「小萱」的扶養能力，提出是否考慮孩子安置或送養問題時，卻瞬間激起「小萱」母性的本能防禦拒絕，經社福安撫激動情緒後，她表示不想離開女兒又沒有能力托嬰，眼下只希望孩子能溫飽，並找出失聯老公結束婚姻關係。

直到21日社福追蹤後續，急迫希望能幫忙申請低收資格，卻礙於「小萱」有結婚登記，配偶欄仍掛著失聯老公，無奈之下只好以長期關懷輔導和密切的探視提供所需。

婚姻 身障

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