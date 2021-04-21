在山區領60萬要繳醫藥費？ 行員多問一句男子保住百萬元

台南玉井區一名60多歲陳男日前到農會提領60萬元，要匯到郵局自己的帳戶，行員主動關心詢問，陳男稱要繳納醫藥費，行員擔心遭到詐騙通知警方，玉井派出所員警到場苦勸，陳男才吐實說出家裡早已備妥40萬元等「書記官」來拿錢。經警方提醒，他再向對方確定，才驚覺是詐騙，感謝行員和員警為他守住百餘萬元。

陳男供稱日前接到自稱「檢察官」來電，指他涉及刑案，名下帳戶要被監管，陳男不疑有他，先到郵局提領40萬元，後又到農會領錢匯款。 陳男提領60萬元要匯到郵局自己帳戶，農會主任和行員關心問是何用途，陳男支吾其詞，推說是要付醫藥費，行員懷疑可能有問題，趕緊通知玉井分局前來處理。

玉井派出所警員黃彥誌、陳宥聲立即趕往，苦口婆心規勸這是詐騙手法，其間詐騙集團還來電催促，得知警方就在旁邊，還以髒話辱罵，倉促掛上電話。 陳男才驚覺被騙，吐露家中還備妥40萬元等「書記官」來拿錢，但也不解，為什麼匯款到自己的帳戶也會被騙？

玉井偵查隊長吳銘祥指出，詐騙集團要被害人提領現金匯款到自己的帳戶，除可降低被害人警覺，也可以躲避行員的關懷提問，待被害人成功匯款後，就會要被害人提供存摺、印章、提款卡密碼，以利詐騙車手提領。