協助消防救災更方便 龍禾公司捐贈新北消防災勘車
新北市消防局第三大隊佔地遼闊，常有重大火警與山難、溺水案等，需要性能良好的車輛支援，轄區內龍禾公司發現此事，與另間公司董事長林雪嬌以已故老董汪清全名義捐贈災情勘查車1輛，期望能回饋鄉里、協助消防人員守護居民。
龍禾公司今天與五股地區從事食品業的董事長林雪嬌一同出資，以林雪嬌已故丈夫汪清全名義，捐贈龍源分隊災勘車一輛，期望能藉此回饋鄉里，協助消防守護居民安全。
第三大隊指出，他們轄區涵蓋三重、蘆洲、五股、淡水等地區，加上五股區工廠林立，案件大量之外型態也十分多元，常有溺水案件、山難案件，工廠火警也時有所聞，十分需要性能良好的勘災車輛協助勤務，非常感謝民眾對於消防支持，讓消防可以順利執勤。
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