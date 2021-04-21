協助消防救災更方便 龍禾公司捐贈新北消防災勘車

新北市消防局第三大隊佔地遼闊，常有重大火警與山難、溺水案等，需要性能良好的車輛支援，轄區內龍禾公司發現此事，與另間公司董事長林雪嬌以已故老董汪清全名義捐贈災情勘查車1輛，期望能回饋鄉里、協助消防人員守護居民。

龍禾公司今天與五股地區從事食品業的董事長林雪嬌一同出資，以林雪嬌已故丈夫汪清全名義，捐贈龍源分隊災勘車一輛，期望能藉此回饋鄉里，協助消防守護居民安全。