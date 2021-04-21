快訊

天空驚見紅色火光！北市象山火災 49名消防員緊急撲救中

協助消防救災更方便 龍禾公司捐贈新北消防災勘車

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市消防局第三大隊佔地遼闊，常有重大火警與山難溺水案等，需要性能良好的車輛支援，轄區內龍禾公司發現此事，與另間公司董事長林雪嬌以已故老董汪清全名義捐贈災情勘查車1輛，期望能回饋鄉里、協助消防人員守護居民。

龍禾公司今天與五股地區從事食品業的董事長林雪嬌一同出資，以林雪嬌已故丈夫汪清全名義，捐贈龍源分隊災勘車一輛，期望能藉此回饋鄉里，協助消防守護居民安全。

第三大隊指出，他們轄區涵蓋三重、蘆洲、五股、淡水等地區，加上五股區工廠林立，案件大量之外型態也十分多元，常有溺水案件、山難案件，工廠火警也時有所聞，十分需要性能良好的勘災車輛協助勤務，非常感謝民眾對於消防支持，讓消防可以順利執勤。

龍禾公司與從事食品業的董事長林雪嬌一同以其已過世的老公汪清全名義捐贈消防一輛災勘車。圖／消防局提供
龍禾公司與從事食品業的董事長林雪嬌一同以其已過世的老公汪清全名義捐贈消防一輛災勘車。圖／消防局提供

溺水 山難 火災

延伸閱讀

首創柴油車二合一檢驗 新北即日上路

石門水庫吃緊林口陷缺水危機？ 新北：供水問題不大

新北三峽規劃生廚餘處理廠 議員憂臭味外溢

空拍機新利器加入南投消防 魚池分隊獲民間業者捐贈

相關新聞

台中商銀七期總部工地冒濃煙？焊接火花燒到保麗龍

台中商銀位於台中市西屯區河南路、市政路口的總行工地，今天下午2時許傳出火警，現場濃煙竄天，不過消防局到場時，現場施工廠商...

桃園機車大貨車車禍 老婦人慘死輪下

桃園市76歲蔡姓婦人今上午騎機車從桃園往新北市鶯歌方向，與48歲李姓司機駕駛的大貨車擦撞，蔡婦連人帶車被捲入大貨車底下，...

讓電桿躺馬路、民宅牆壁破大洞 貨車吊臂勾扯電線拉倒

新竹縣縣道115線今天上午一輛載運怪手的貨車，因貨車行進中吊臂不慎勾到一旁電線，導致電桿瞬間就被扯斷橫倒在道路上，造成縣...

影／驚悚爆炸影片曝光！豐興鋼鐵廠爐渣車行進中突爆炸

台中市后里區豐興鋼鐵廠今天早上發生爐渣車爆炸起火意外，2名工人燒燙傷，驚險影片曝光，爐渣車爆炸起火，勞檢單位已調查工安原...

北市象山晚間火災 49名消防員緊急撲救中

台北市信義象山山區今晚7時許發生火災，一處工寮突然起火，警消獲報後已派員到場撲救，詳細情形仍有待釐清。

男出獄驚見前妻與男友一起大打出手 警消破門將2人送醫

吳姓男子今天出獄，他到妹妹位在基隆市劉銘傳路3樓租屋處，發現前妻和男友連姓男子也在屋內，吳男一時氣憤從一旁平房爬入屋內，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。