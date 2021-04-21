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男出獄驚見前妻與男友一起大打出手 警消破門將2人送醫

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

吳姓男子今天出獄，他到妹妹位在基隆市劉銘傳路3樓租屋處，發現前妻和男友連姓男子也在屋內，吳男一時氣憤從一旁平房爬入屋內，與連男發生肢體衝突。警方獲報破門進入，將2男帶出送醫，釐清衝突原因。

市警第一分局延平街派出所長林文修說，今天上午11點多，據報劉銘傳路有民宅內發生糾紛，警方到場發現屋內有2男2女激烈爭執，並有人受傷，員警破門進入將2名傷者分送部立基隆醫院、基隆長庚醫院救治，都是輕傷，初步了解是感情因素。

警方調查，吳男的妹妹與吳男的前妻陳女同住，吳男剛出獄，今天上午他闖入妹妹的租屋處，發現陳女今天與連姓男友在一起，一時氣慎無法接受，雙方一言不合發生衝突。

吳男、連男互相攻擊，各有多處擦挫傷，兩人在屋打得不可交，警方請消防人員到場支援，並將大門撬開，消防人員為免吳男、連男再發生進步衝突，還刻意把2人分送不同醫院。

男出獄驚見前妻與男友一起大打出手，警消破門送醫。記者游明煌／翻攝
男出獄驚見前妻與男友一起大打出手，警消破門送醫。記者游明煌／翻攝

基隆 長庚

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