弱勢攤販欠稅費 士林分署買光水果相助

行政執行署士林分署今天表示，一名呂姓男子積欠健保費、罰鍰等共11萬元，執行人員原要查封呂男小貨車，得知他處境艱難，自掏腰包買光車上水果，讓呂男先清償部分欠款。圖擷自 法務部行政執行署士林分署粉專

行政執行署士林分署今天表示，一名呂姓男子積欠健保費、罰鍰等共11萬元，執行人員原要查封呂男小貨車，得知他處境艱難，自掏腰包買光車上水果，讓呂男先清償部分欠款。

法務部行政執行署士林分署新聞稿指出，呂姓男子滯納使用牌照稅、健保費與違規擺攤的罰鍰等約新台幣11萬餘元，執行人員昨天接獲台北市停車管理工程處通報，得知呂男小貨車行蹤，隨即前往現場執行查扣。

執行人員到場發現呂男正準備擺攤賣水果，呂男向執行人員表示，因為沒有大學學歷，工作不好找，只能跟70多歲的母親賣水果維生，每天早出晚歸、只能睡4、5個小時，小貨車也是貸款買來，連車貸都還沒付清。

士林分署表示，執行人員發覺呂男為弱勢義務人，主任行政執行官獲悉後即邀同仁共獻愛心，以7000元買光呂男車上水果，讓呂男得先以7000元繳清使用牌照稅，呂男另當場支付2萬元，其餘欠款則辦理分期繳納。

士林分署分署長莊俊仁表示，士林分署除努力辦理行政執行業務實現公義，也不遺餘力關懷弱勢義務人，以行動落實行政執行署「公義與關懷」的施政理念，呼籲民眾若確有經濟困難而無法一次清償時，可檢具相關證明文件向士林分署申辦分期繳納。