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出獄當天不滿前妻有新歡 爬陽台破窗進屋2男互毆

中央社 / 基隆21日電

今天剛出獄的吳姓男子，得知妹妹和陳姓前妻同住，前往探訪時，發現陳女的男友連姓男子也在屋內，氣得爬陽台破窗闖入，雙方發生衝突，吳男和連男掛彩送醫，所幸沒有生命危險。

吳男和陳女育有一名子女，吳男今天出獄後，得知妹妹租屋在基隆市劉銘傳路一處公寓3樓，且與前妻陳女同住，上午11時許前往拜訪時，發現陳女的男友連男也在屋內，一時情緒激動欲闖入，嚇得屋內3人不敢開門。

吳男接著拿東西破壞門鎖開門仍未得逞，轉而攀爬陽台並打破玻璃落地窗闖入，連男見狀拿起鐵鎚攻擊吳男，但鐵鎚被吳男奪走反擊，雙方發生肢體衝突，兩人全身多處受傷。

警方獲報立即派員趕抵現場，見門鎖受損且房門四周有血跡，房內持續傳出爭吵和叫囂聲，員警試圖以警棍破門進入未果，不久後，在屋內的陳女協助下以鐵鎚將大門撬開。

警方進入屋內後，除協助吳男和連男送醫治療外，另將陳女和吳男的妹妹帶回派出所釐清案發經過；由於陳女擔心再被吳男騷擾，已決定聲請暫時保護令，並對吳男提告侵入住宅、毀損，吳男和連男也互告傷害。

基隆

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