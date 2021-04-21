砸車窗開車門連續行竊 笨賊食髓知味現場逗留被捕

食髓知味？台南市新營區王姓男子涉嫌砸破停在路邊轎車，又開啟另輛未上鎖轎車搜刮現金，得手後還在附近逗留，警方受理報案發現王形跡可疑，比對路口監視器確認王涉案，訊後依竊盜罪嫌送辦。

新營警分局說，39歲王男平日打零工，收入不穩定 ，本月16日晚上9點多，民治派出所獲報，民眾停放在新榮三街自家門前轎車車窗被人打破，車內財物遭搜刮。

半小時後警方又接獲報案，有可疑人士在新進路2段民宅前徘徊，民治派出所所長吳俊祥前往，警覺2案地點、時間相近，可能相關，經調閱監視器比對，確認王嫌所為，王坦承缺錢犯案，警方還查出，王還開啟路旁另輛BMW轎車車門偷走車內本票。