2超跑國道1號台南段擦撞受創 維修費恐驚人

1輛金色藍寶堅尼跑車今天上午在國道1號台南路段追撞1輛藍色藍寶堅尼跑車後，再推撞到前方另1輛自小客車，所幸無人受傷，但2輛超跑受創維修費用可能相當驚人。

今天在社群網站有網友貼文附影片指稱，1輛金色義大利跑車藍寶堅尼（Lamborghini）在國道1號台南路段與另1輛藍色藍寶堅尼擦撞，懷疑2車當時在國道競速釀禍。

國道公路警察局第四公路警察大隊新營分隊小隊長施寶文表示，這起事故發生在今天上午11時36分於國道1號南下311.3公里、台南路段。

施寶文說，金色車輛疑未保持安全距離追撞前方藍色車輛後，藍色車輛再往前推撞到另1輛銀色自小客車，沒有造成人員傷亡，各車駕駛人酒測值均為零，詳細事故原因及責任歸屬有待進一步釐清。

施寶文指出，因當時車流量較大，事故造成後方路段回堵約2公里，經排除事故後，中午12時30分恢復車流正常通行，呼籲用路人開車務必注意前方動態，並保持安全距離。

從影片中發現，金色藍寶堅尼車頭受損，藍色藍寶堅尼車頭、車尾都受損。對此，汽車維修業者表示，如果引擎、變速箱等零件受損需要更換新品，維修費用恐怕相當驚人。