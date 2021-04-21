讓電桿躺馬路、民宅牆壁破大洞 貨車吊臂勾扯電線拉倒

新竹縣縣道115線今天上午一輛載運怪手的貨車，因貨車行進中吊臂不慎勾到一旁電線，導致電桿瞬間就被扯斷橫倒在道路上，造成縣道115線新埔鎮通往桃園市楊梅區的交通中斷3小時，意外造成1棟民宅、1輛自小客車受損，所幸無人傷亡。

據了解，賴姓貨車司機今天上午7時許，正載著小型怪手，沿縣道115線行駛往楊梅方向，行經新埔清水里的汶水坑時，因貨車上的吊臂在轉彎處不慎勾到路旁電線，在車速拉扯下電線直接將路旁的電桿拽斷，當場電線桿就倒了下來。

斷裂的電桿因電線使用長釘部分固定在一旁民宅牆壁，倒塌時竟然還直接把民宅牆壁給扯破，連磚頭都拉了出來，民宅牆壁當場破了個大洞，嚇壞屋內居民，附近民眾則稱瞬間跳電至少5秒。

而倒塌的電桿直接砸在路面上，導致縣道115線雙向都無法通行，電纜設備破裂四散滿地，還有1輛停放路旁的自小客車，被電線甩破擋風玻璃，所幸當時該路段沒有其他人車經過，沒有造成人員傷亡。

台電公司約在上午10點50分派員到場處理，20分鐘後才移開倒塌的電桿，恢復單線通行，預計今天傍晚新的電桿會架設完畢。