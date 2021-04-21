快訊

假公務員騙倒高官！NCC副主委遭詐騙 捧358萬現金「面交」

原領先台積電的英特爾為何被超車？施振榮點出這原因

台東海邊長浪不斷 父子檔遊客險遭大浪捲入

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

舒力基颱風外圍環流影響，台東沿海長浪不斷，今下午台東市國際地標，一對父子檔遊客不顧大浪危險，竟靠近海邊戲水拍照，結果一波大浪來襲將2人推到岩區，造成手腳多處擦傷，幸經岸上攤販沖洗傷口後，沒有大礙離去。

「有警告這對父子，但似乎沒聽進去！」目擊的椰子攤老闆說，下午3點多海邊風浪就非常大，浪高都超過2公尺，他看到2個人往海邊靠近，一邊戲水一邊拍照，他趕緊過去警告逃離，想不到一波大浪來襲，將他們推上岩塊區，好在沒被捲入海裡。

他說，2人上到平安區域，詢問原來是一對來台東遊玩的父子，2人身上手腳多處擦傷，先提供清水給他們清洗傷口，就搭友人的車離開。

海巡署第13岸巡隊表示，颱風外圍環流影響，目前台東沿海出現長浪，民眾千萬不要靠近海邊，避免發生危險。若有發現有民眾在海邊親水，可打118專線，會立即派人勸阻及驅離。

這對父子檔手腳多處擦傷，岸上椰子攤老闆提供清水給他們清洗傷口後，2人就搭友人的車離開。圖／讀者提供
這對父子檔手腳多處擦傷，岸上椰子攤老闆提供清水給他們清洗傷口後，2人就搭友人的車離開。圖／讀者提供
受到舒力基颱風外圍環流影響，台東沿海長浪不斷，今天下午台東市國際地標一對父子檔遊客，不顧大浪危險，竟靠近海邊戲水拍照，結果一波大浪來襲將2人推到岩區。圖／讀者提供
受到舒力基颱風外圍環流影響，台東沿海長浪不斷，今天下午台東市國際地標一對父子檔遊客，不顧大浪危險，竟靠近海邊戲水拍照，結果一波大浪來襲將2人推到岩區。圖／讀者提供

台東 颱風 海巡署

延伸閱讀

中颱舒力基逼近東南外海 沿海長浪北東部陣雨

舒力基減弱為中颱仍是大眼颱 吳德榮：沿海注意長浪

學者籲科技管理水庫

舒力基明東離 周四、五起東半部將有明顯降雨

相關新聞

讓電桿躺馬路、民宅牆壁破大洞 貨車吊臂勾扯電線拉倒

新竹縣縣道115線今天上午一輛載運怪手的貨車，因貨車行進中吊臂不慎勾到一旁電線，導致電桿瞬間就被扯斷橫倒在道路上，造成縣...

影／驚悚爆炸影片曝光！豐興鋼鐵廠爐渣車行進中突爆炸

台中市后里區豐興鋼鐵廠今天早上發生爐渣車爆炸起火意外，2名工人燒燙傷，驚險影片曝光，爐渣車爆炸起火，勞檢單位已調查工安原...

被騙錢報案遭拒 新北警澄清：有誤會、已完成報案

好諷刺！新北市警局因應詐騙案件逐年增加，找來知名YouTuber「HowHow」拍攝宣導影片，強調「你的財務，交給鴿來守...

海洋保育鯊魚劍竟在網路公然販售 海委會查獲最大宗

國人在網路販售鯊魚劍等海洋保育類野生動物製品時有所聞，海洋委員會海洋保育署掌握情資後，今年3月中旬會同海巡署、艦隊分署及...

清除業堆置廢棄物釀災 台南祭重罰、必要時廢證

台南市仁德區大發興環保公司今天上午火災，因嚴重影響空氣品質，環保局表示，將依違反空汙法處212萬元罰鍰。起火原因若為蓄意...

桃市府旁鄭文燦腳下警笛大作 咖啡廳爐火忘記關冒白煙

桃園市政府旁某咖啡廳今天近12時發生火警，店內飄出白煙、燒焦味，桃市消防局桃園分隊、中路分隊獲報到場時，店家已自行撲滅火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。