台東海邊長浪不斷 父子檔遊客險遭大浪捲入

舒力基颱風外圍環流影響，台東沿海長浪不斷，今下午台東市國際地標，一對父子檔遊客不顧大浪危險，竟靠近海邊戲水拍照，結果一波大浪來襲將2人推到岩區，造成手腳多處擦傷，幸經岸上攤販沖洗傷口後，沒有大礙離去。

「有警告這對父子，但似乎沒聽進去！」目擊的椰子攤老闆說，下午3點多海邊風浪就非常大，浪高都超過2公尺，他看到2個人往海邊靠近，一邊戲水一邊拍照，他趕緊過去警告逃離，想不到一波大浪來襲，將他們推上岩塊區，好在沒被捲入海裡。

他說，2人上到平安區域，詢問原來是一對來台東遊玩的父子，2人身上手腳多處擦傷，先提供清水給他們清洗傷口，就搭友人的車離開。