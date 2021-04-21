台東海邊長浪不斷 父子檔遊客險遭大浪捲入
舒力基颱風外圍環流影響，台東沿海長浪不斷，今下午台東市國際地標，一對父子檔遊客不顧大浪危險，竟靠近海邊戲水拍照，結果一波大浪來襲將2人推到岩區，造成手腳多處擦傷，幸經岸上攤販沖洗傷口後，沒有大礙離去。
「有警告這對父子，但似乎沒聽進去！」目擊的椰子攤老闆說，下午3點多海邊風浪就非常大，浪高都超過2公尺，他看到2個人往海邊靠近，一邊戲水一邊拍照，他趕緊過去警告逃離，想不到一波大浪來襲，將他們推上岩塊區，好在沒被捲入海裡。
他說，2人上到平安區域，詢問原來是一對來台東遊玩的父子，2人身上手腳多處擦傷，先提供清水給他們清洗傷口，就搭友人的車離開。
海巡署第13岸巡隊表示，颱風外圍環流影響，目前台東沿海出現長浪，民眾千萬不要靠近海邊，避免發生危險。若有發現有民眾在海邊親水，可打118專線，會立即派人勸阻及驅離。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言