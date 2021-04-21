被騙錢到警局報案 新北警竟以「自己要給錢」為由拒理

好諷刺！新北市警局因應詐騙案件逐年增加，找來知名YouTuber「HowHow」拍攝宣導影片，強調「你的財務，交給鴿來守護」，未料卻有民眾被騙後到林口警分局泰山分駐所報案被拒絕受理，直到本報接獲民眾投訴，陪同前往報案後，警方才依法受理案件。林口警分局對此回應，原先民眾報案時溝通有誤會，以為是民事案件才未受理，了解案情後已依法處理，會再加強員警教育。

黃姓民眾投訴，他在三月初時看到手機簡訊「小額貸款」，因公司周轉需要，他便向對方借款新台幣27萬元，雙方約好還款時加上利息3萬，一共支付30萬元。他依約在3月中開出兩張15萬元的支票還款，未料對方卻致電告訴他「你再開一張15萬元的支票給我，我好跟上面（指借款公司）交代，拿到錢後就會馬上還你。」

黃姓民眾不疑有他，又開了一張15萬元的支票，一共開出45萬元的支票，雙方約定一同前往位於泰山地區的銀行軋票取款，未料對方拿到錢轉頭就走，黃姓民眾追上前去想讓對方把15萬元還他，卻有另名借款公司同夥跑出來架走黃姓民眾，聲稱「要討論一些事情」，黃姓民眾就這樣被騙了15萬元。

事後黃姓民眾致電對方想討回15萬，對方均避不見面，他在4月初帶著對方車牌號碼與當初簽下的支票合約等前往泰山分駐所想報案，卻被員警以「這個錢是你自己要給他的，不能報案」為由拒絕受理，黃姓民眾求助無門只好訴諸媒體，在記者陪同下前往分駐所，才順利完成報案程序。

林口警分局回應，原先民眾報案時溝通有誤會，員警聽完誤會黃姓民眾主動借款給對方，以為是民事案件才未受理，了解案情後已依法處理，會再加強員警教育。

曾任新北地檢署檢察官、現擔任律師的林俊峰指出，對方以話術騙黃姓民眾拿15萬元給他，恐涉及詐欺。