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清除業堆置廢棄物釀災 台南祭重罰、必要時廢證

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市仁德區大發興環保公司今天上午火災，因嚴重影響空氣品質，環保局表示，將依違反空汙法處212萬元罰鍰。起火原因若為蓄意將再次移送法辦。也會查明是否符合廢證要件，必要時予以廢證。

大發興環保公司火警，初步調查是廢塑膠混合物起火悶燒。台南市環保局指出，該公司先前因私設貯存場、轉運站及未依規定貯存廢棄物，上月26日已依違反廢棄物清理法移送台南地檢署偵辦。此次因堆置廢棄物火災產生大量明顯粒狀汙染物散布於空氣中，嚴重影響空氣品質，將依違反空氣汙染防制法相關規定告發，並處212萬元罰鍰。

環保局表示，該公司發生火災的原因，將等消防和警政單位調查結果，如有故意於現場焚燒情形，將另依違反廢棄物清理法相關規定再次移送台南地檢署偵辦；現場災後遺留的廢棄物，將限期業者完成清除改善。

台南市仁德區大發興環保公司今天火災，影響空氣品質被重罰。圖／台南市環保局提供
台南市仁德區大發興環保公司今天火災，影響空氣品質被重罰。圖／台南市環保局提供

廢棄物 火災 空氣品質

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