桃市府旁鄭文燦腳下警笛大作 咖啡廳爐火忘記關冒白煙

桃園市政府旁某咖啡廳今天近12時發生火警，店內飄出白煙、燒焦味，桃市消防局桃園分隊、中路分隊獲報到場時，店家已自行撲滅火勢，未傳人員傷亡；警消初步了解，起火原因疑是炊事不慎。另外，起火點處無裝設住警器，也有潛在危險，將輔導業者設置。

桃園市消防局上午11時許接獲路人報案，看見縣府路、信一街口的棉花田咖啡廳內有明火，由於現場位在市府旁人口稠密區，為求慎重共派出8輛消防車、22名消防員前往救災。消防人員抵達現場時，店家已利用店內滅火器自行撲滅火勢，於是架設風扇協助排煙，10分鐘後確認無遺留火種便陸續撤離。

據了解，火勢僅持續1分鐘，事發時店內只有店長與1名員工，並無客人，幸未造成死傷，李姓店長表示，將加強教育訓練，本次意外不報損失。