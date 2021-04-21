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老婦冒「養女」借購屋頭款 聽到 「警察要問你」掛電話
桃園市劉姓婦人今天上午接到自稱「養女」的女子來電，佯稱購屋急需頭期款，婦人不疑到農會準備匯款時，但是面對行員詢問避又說不清楚養女身分，而且一邊跟「養女」講電話一邊寫匯款單，行員察覺有異，向正好進來簽巡的員警反映，警員勸說分析後及時阻詐。
平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷表示，80歲劉姓婦人說上午約10點接到電話，以為真的是養女，於是拿著存摺及印鑑到農會準備匯款45萬元，行員因為過去很少看到阿嬤到信用部，和她聊養女身分、為什麼買房子要跟她借錢，發現阿嬤被詐騙，勸她不要匯款但是婦人不聽。
稍後員警前來簽到，向婦人解釋詐騙集團會用「假冒親人」手段騙財，並請阿嬤跟對方說警察在旁邊要跟她通話，果然，電話那端的「養女」很快掛斷電話，阿嬤也突然清醒，明白真的是遇上詐騙。
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