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台南大眾廟香油錢遭竊 警將竊賊畫面傳群組 跨分局合作逮人

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市安南區大眾廟香油錢昨天遭竊，轄區派出所獲報，發現一名男子涉嫌重大，顯宮所長毛奇揚立即將竊嫌畫面，轉傳「溪南8個分局聯防群組」尋求辨識竊嫌身分聯合緝凶，3小時後，由市警二分局中正派出所員警逮到竊嫌。

市警三分局顯宮派出所，昨天下午2點多接獲報案，安南區大眾廟香油錢遭竊，警員王政儼立即前往查處，並通知偵查隊現場採證且積極調閱監視器，發現一名男子騎自行車涉嫌重大。

顯宮所長毛奇揚立即將竊嫌畫面，轉傳「溪南8個分局聯防群組」尋求辨識竊嫌身分聯合緝凶，後經三分局安南派出所曾婉甄所長辨識該名竊嫌為吳姓男子（21歲）。

得知竊嫌身分後，顯宮所員警馬上前往吳嫌住居所埋伏逮人，但吳偷竊後並未返家；下午5點，市警二分局中正派出所巡邏員警楊淯鈞等人，在中西區「大涼生態公園」發現吳行蹤，便將其帶回中正所並通知顯宮所前往確認屬實後帶回調查。

吳供稱，他於安南區大眾廟廟埕長椅上休息，發現該處有一捐款箱裡面有信眾所捐香油錢1600元，將整個捐款箱搬進廟方公共廁所破壞後竊取香油錢，得手後騎自行車去，已利用所竊得香油錢購買一支釣竿及鞭炮一批，身上僅剩下贓款263元。

吳姓男子涉嫌偷取大眾廟香油錢後落網。圖／讀者提供
吳姓男子涉嫌偷取大眾廟香油錢後落網。圖／讀者提供

自行車 捐款 偷竊

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