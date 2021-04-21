快訊

過失致死刑責太輕？政院擬通過「李義祥條款」：最重判10年

超跑小牛撞大牛！國道3車追撞 超跑維修費百萬起跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中聖母宮進香樂成宮 轎底放鞭炮「炸神轎」起火

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市建國市場聖母宮的神轎轎班，前天下午前往東區樂成宮進香，未料還沒進廟口前，有信眾熱情，在神轎下燃放鞭炮「炸神轎」，結果鞭炮的火花，燒到神轎的八仙彩等布製裝飾品，導致整座神轎燃燒起來，還有一名轎班人員被燒傷，影片今在網路瘋傳。樂成宮董事長郭松益證實，確有此事，但轎班人員僅受輕傷無礙，已提醒轎班人員要多注意。

台中樂成宮董事長郭松益說，建國市場的聖母宮是由樂成宮分靈出去，每年會回樂成宮進香，前天下午聖母宮的神轎要到樂成宮進香時，距離廟口約70至80公尺處，有信眾為了恭迎神轎，所以在神轎下方擺放大量鞭炮「炸神轎」，象徵「越炸越旺」，不過因點燃鞭炮時，有火花燒到神轎上的八仙彩的布製裝飾，才導致整台神轎燃燒。

郭松益說，幸好神明保佑，轎班人員只有一人被燒到，受到輕傷、起水泡，並無大礙，以後會提醒轎班人員注意，神轎底下擺放的鞭炮數量，以免釀成類似的火警。

台中市建國市場聖母宮的神轎轎班前天下午前往樂成宮進香，途中因信眾的炸神轎儀式，在神轎底下擺放大量鞭炮，導致神轎起火燃燒，現場有人大喊「起火了」，濃煙密布，一名轎班人員也被燒到，過程被信眾拍攝下來，上傳到LINE通訊軟體的「記者爆料網」群組中瘋傳。

台中市建國市場聖母宮前天下午到東區樂成宮進香，途中因點燃大量鞭炮，導致整座神轎燃燒，還燒到一名轎班人員。圖／摘自記者爆料網
台中市建國市場聖母宮前天下午到東區樂成宮進香，途中因點燃大量鞭炮，導致整座神轎燃燒，還燒到一名轎班人員。圖／摘自記者爆料網
台中市建國市場聖母宮前天下午到東區樂成宮進香，途中因點燃大量鞭炮，導致整座神轎燃燒，還燒到一名轎班人員。圖／摘自記者爆料網
台中市建國市場聖母宮前天下午到東區樂成宮進香，途中因點燃大量鞭炮，導致整座神轎燃燒，還燒到一名轎班人員。圖／摘自記者爆料網

神轎 八仙 台中市

延伸閱讀

香客追媽祖違停高架 通霄警：前後開逾百張罰單

桃園福海宮王公慶典復辦 飛輦轎過金火北部最吸睛

白沙屯媽祖慈悲！回鑾趕行程不忘讓虔誠信眾適度歇腳

影／彰化南瑤宮祭「雨帆旗」發功 信眾有下毛毛雨感覺

相關新聞

影／驚悚爆炸影片曝光！豐興鋼鐵廠爐渣車行進中突爆炸

台中市后里區豐興鋼鐵廠今天早上發生爐渣車爆炸起火意外，2名工人燒燙傷，驚險影片曝光，爐渣車爆炸起火，勞檢單位已調查工安原...

被騙錢到警局報案 新北警竟以「自己要給錢」為由拒理

好諷刺！新北市警局因應詐騙案件逐年增加，找來知名YouTuber「HowHow」拍攝宣導影片，強調「你的財務，交給鴿來守...

誰排的黑油？西子灣10多名泳客上岸後滿身惡臭 追來源

10多名18日清晨在西子灣晨泳，上岸後身體沾滿黑色油漬，泳衣報銷，也花好多時間才洗掉，氣得罵無良船隻亂排廢油。海保署表示...

清除業堆置廢棄物釀災 台南祭重罰、必要時廢證

台南市仁德區大發興環保公司今天上午火災，因嚴重影響空氣品質，環保局表示，將依違反空汙法處212萬元罰鍰。起火原因若為蓄意...

桃市府旁鄭文燦腳下警笛大作 咖啡廳爐火忘記關冒白煙

桃園市政府旁某咖啡廳今天近12時發生火警，店內飄出白煙、燒焦味，桃市消防局桃園分隊、中路分隊獲報到場時，店家已自行撲滅火...

老婦冒「養女」借購屋頭款 聽到 「警察要問你」掛電話

桃園市劉姓婦人今天上午接到自稱「養女」的女子來電，佯稱購屋急需頭期款，婦人不疑到農會準備匯款時，但是面對行員詢問避又說不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。