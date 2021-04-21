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影／台中聖母宮進香樂成宮 轎底放鞭炮「炸神轎」起火
台中市建國市場聖母宮的神轎轎班，前天下午前往東區樂成宮進香，未料還沒進廟口前，有信眾熱情，在神轎下燃放鞭炮「炸神轎」，結果鞭炮的火花，燒到神轎的八仙彩等布製裝飾品，導致整座神轎燃燒起來，還有一名轎班人員被燒傷，影片今在網路瘋傳。樂成宮董事長郭松益證實，確有此事，但轎班人員僅受輕傷無礙，已提醒轎班人員要多注意。
台中樂成宮董事長郭松益說，建國市場的聖母宮是由樂成宮分靈出去，每年會回樂成宮進香，前天下午聖母宮的神轎要到樂成宮進香時，距離廟口約70至80公尺處，有信眾為了恭迎神轎，所以在神轎下方擺放大量鞭炮「炸神轎」，象徵「越炸越旺」，不過因點燃鞭炮時，有火花燒到神轎上的八仙彩的布製裝飾，才導致整台神轎燃燒。
郭松益說，幸好神明保佑，轎班人員只有一人被燒到，受到輕傷、起水泡，並無大礙，以後會提醒轎班人員注意，神轎底下擺放的鞭炮數量，以免釀成類似的火警。
台中市建國市場聖母宮的神轎轎班前天下午前往樂成宮進香，途中因信眾的炸神轎儀式，在神轎底下擺放大量鞭炮，導致神轎起火燃燒，現場有人大喊「起火了」，濃煙密布，一名轎班人員也被燒到，過程被信眾拍攝下來，上傳到LINE通訊軟體的「記者爆料網」群組中瘋傳。
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