快訊

過失致死刑責太輕？政院擬通過「李義祥條款」：最重判10年

超跑小牛撞大牛！國道3車追撞 超跑維修費百萬起跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／超跑小牛撞大牛！國道3車追撞 超跑維修費百萬起跳

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

中山高南下台南安定路段今近午發生3車連續追撞事故，其中2輛藍寶堅尼車頭重創，估計修復費用各自百萬元起跳，所幸無人受傷，警方初步排除酒駕肇事，肇事原因與責任歸屬，由國道警方深入調查中。

事故發生在上午11點36分，國道四隊台南新市分隊初步調查，地點在南下311.3公里內側車道，藍寶堅尼金色小牛LP610，行經該路段時因前方車多，疑因未保持安全車距，不慎追上前方另輛藍寶堅尼藍色大牛LP700，藍色大牛又推撞前方另輛國產轎車，激烈撞擊下，這2輛超跑車頭嚴重毀損，國產轎車車尾凹陷。車界人士估算，這2輛超跑車修復費用，估計得各上百萬元起跳。

國道警方趕至，發現無人受傷，3車駕駛人酒測值均為0.00mg/l，但因該路段車輛較多，車流回堵約2公里，於中午12點30分車流恢復正常。

國道四隊呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人危害。

國產轎車車尾凹陷受損。記者謝進盛／翻攝
國產轎車車尾凹陷受損。記者謝進盛／翻攝
另輛藍色藍寶堅尼車頭破損，修復費用至少百萬元起跳。記者謝進盛／翻攝
另輛藍色藍寶堅尼車頭破損，修復費用至少百萬元起跳。記者謝進盛／翻攝
中山高南下台南安定路段發生3車連續追撞事故，金色藍寶堅尼車頭全毀記者謝進盛／翻攝
中山高南下台南安定路段發生3車連續追撞事故，金色藍寶堅尼車頭全毀記者謝進盛／翻攝
金色藍寶堅尼車頭全毀。記者謝進盛／翻攝
金色藍寶堅尼車頭全毀。記者謝進盛／翻攝
金色藍寶堅尼車頭全毀。記者謝進盛／翻攝
金色藍寶堅尼車頭全毀。記者謝進盛／翻攝
另輛藍色藍寶堅尼車頭破損，修復費用至少百萬元起跳。記者謝進盛／翻攝
另輛藍色藍寶堅尼車頭破損，修復費用至少百萬元起跳。記者謝進盛／翻攝

國道 藍寶堅尼

延伸閱讀

釋字777號解釋後，什麼樣的行為才算「肇事逃逸」？

超跑休旅Urus助陣 Lamborghini第一季銷售量創新紀錄

絕種自然進氣V8手排法拉利又回來了！Ferrari F430拍賣中

影／Porsche 911 GT2 RS不算超跑？那就來跟Lamborghini尬尬看吧！

相關新聞

影／驚悚爆炸影片曝光！豐興鋼鐵廠爐渣車行進中突爆炸

台中市后里區豐興鋼鐵廠今天早上發生爐渣車爆炸起火意外，2名工人燒燙傷，驚險影片曝光，爐渣車爆炸起火，勞檢單位已調查工安原...

被騙錢到警局報案 新北警竟以「自己要給錢」為由拒理

好諷刺！新北市警局因應詐騙案件逐年增加，找來知名YouTuber「HowHow」拍攝宣導影片，強調「你的財務，交給鴿來守...

誰排的黑油？西子灣10多名泳客上岸後滿身惡臭 追來源

10多名18日清晨在西子灣晨泳，上岸後身體沾滿黑色油漬，泳衣報銷，也花好多時間才洗掉，氣得罵無良船隻亂排廢油。海保署表示...

清除業堆置廢棄物釀災 台南祭重罰、必要時廢證

台南市仁德區大發興環保公司今天上午火災，因嚴重影響空氣品質，環保局表示，將依違反空汙法處212萬元罰鍰。起火原因若為蓄意...

桃市府旁鄭文燦腳下警笛大作 咖啡廳爐火忘記關冒白煙

桃園市政府旁某咖啡廳今天近12時發生火警，店內飄出白煙、燒焦味，桃市消防局桃園分隊、中路分隊獲報到場時，店家已自行撲滅火...

老婦冒「養女」借購屋頭款 聽到 「警察要問你」掛電話

桃園市劉姓婦人今天上午接到自稱「養女」的女子來電，佯稱購屋急需頭期款，婦人不疑到農會準備匯款時，但是面對行員詢問避又說不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。