影／超跑小牛撞大牛！國道3車追撞 超跑維修費百萬起跳

中山高南下台南安定路段今近午發生3車連續追撞事故，其中2輛藍寶堅尼車頭重創，估計修復費用各自百萬元起跳，所幸無人受傷，警方初步排除酒駕肇事，肇事原因與責任歸屬，由國道警方深入調查中。

事故發生在上午11點36分，國道四隊台南新市分隊初步調查，地點在南下311.3公里內側車道，藍寶堅尼金色小牛LP610，行經該路段時因前方車多，疑因未保持安全車距，不慎追上前方另輛藍寶堅尼藍色大牛LP700，藍色大牛又推撞前方另輛國產轎車，激烈撞擊下，這2輛超跑車頭嚴重毀損，國產轎車車尾凹陷。車界人士估算，這2輛超跑車修復費用，估計得各上百萬元起跳。

國道警方趕至，發現無人受傷，3車駕駛人酒測值均為0.00mg/l，但因該路段車輛較多，車流回堵約2公里，於中午12點30分車流恢復正常。