影／豐興鋼鐵廠爐渣廠爆炸2傷 勞檢處：SOP未落實開罰停工

台中市后里區豐興鋼鐵廠今天早上發生爐渣車爆炸起火意外，2名工人燒燙傷，台中市勞檢處長邱怡川表示，鋼鐵廠未依SOP流程，爐渣車運送爐渣前，未確實檢查車斗內，不能含有水分，才造成水蒸氣氣化爆炸，將依職安法開罰，也要求爐渣車停工受檢，業者需提出改善計畫，審查通過才能復工。

台中市消防局今天早上7點51分獲報，后里區甲后路有汽車起火，最後查明是爐渣車爆炸起火，派遣后里及豐原分隊，出動消防車2輛、救護車2輛，消防人員共10名，由分隊長柯俊男帶隊前往搶救。

2名工人工安意外受傷，56歲蘇姓工人四肢約二到三度15%燒燙傷，送往台中榮民醫院，47歲詹姓工人全身多處約二度10%燒燙傷，送至衛福部豐原醫院，二人都無生命危險。

民眾報案表示，工廠內有車輛起火，現場為爐渣車內爐渣突然爆炸，爐渣噴濺引燃木棧板及拖車，現場工作人員受波及，燃燒面積約20平方公尺，財物損失約10萬元。