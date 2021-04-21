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影／豐興鋼鐵廠爐渣廠爆炸2傷 勞檢處：SOP未落實開罰停工

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市后里區豐興鋼鐵廠今天早上發生爐渣爆炸起火意外，2名工人燒燙傷，台中市勞檢處長邱怡川表示，鋼鐵廠未依SOP流程，爐渣車運送爐渣前，未確實檢查車斗內，不能含有水分，才造成水蒸氣氣化爆炸，將依職安法開罰，也要求爐渣車停工受檢，業者需提出改善計畫，審查通過才能復工。

台中市消防局今天早上7點51分獲報，后里區甲后路有汽車起火，最後查明是爐渣車爆炸起火，派遣后里及豐原分隊，出動消防車2輛、救護車2輛，消防人員共10名，由分隊長柯俊男帶隊前往搶救。

2名工人工安意外受傷，56歲蘇姓工人四肢約二到三度15%燒燙傷，送往台中榮民醫院，47歲詹姓工人全身多處約二度10%燒燙傷，送至衛福部豐原醫院，二人都無生命危險。

民眾報案表示，工廠內有車輛起火，現場為爐渣車內爐渣突然爆炸，爐渣噴濺引燃木棧板及拖車，現場工作人員受波及，燃燒面積約20平方公尺，財物損失約10萬元。

台中市勞檢處長邱怡川表示，經調查，爐渣車今天早上運送的瀘渣溫度高達1000多度，車斗內墊材不能有水分，否則在瀘渣高溫下，水蒸氣會氣化1700倍，瞬間爆炸，這次的爐渣車駕駛沒受傷，在爐渣車附近的二名工人被噴濺高溫水燒燙傷。

台中市后里區一家鋼鐵廠今天發生爐渣車爆炸起火意外。圖／台中市消防局提供
台中市后里區一家鋼鐵廠今天發生爐渣車爆炸起火意外。圖／台中市消防局提供
台中市后里區一家鋼鐵廠今天發生爐渣車爆炸起火意外。圖／取自記者爆料網
台中市后里區一家鋼鐵廠今天發生爐渣車爆炸起火意外。圖／取自記者爆料網

爐渣 爆炸 台中市

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