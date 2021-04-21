影／廂型車急閃騎士翻覆3車撞上 連環撞釀5傷幸均輕傷

雲林縣莿桐鄉台1丁線上今晨7時許發生4輛自小客車相撞事故，其中有一輛廂型車翻車，警消獲報後趕抵現場處理，現場共有5名乘客及駕駛等待救援，消防局派遣救護車及消防車前往馳援，所幸人員意識皆清楚、僅輕傷，由救護人員分別送往台大雲林分院、成大斗六分院與雲林基督教醫院治療，肇事原因由警方調查釐清中。

清晨7點多正是上班時間，台1丁線莿桐路段車來攘往。目擊者說，事發當時只聽見碰撞巨響，隨後就目睹白色廂型車跟另一輛自小客車互撞即翻覆，懷疑是因為事故路口沒有紅綠燈號誌警示釀禍。

消防局7點11分接獲民眾報案指出，台1丁線靠近莿桐國中、往斗六方向附近有4輛車相撞，其中一輛翻覆，共派出莿桐、西螺、斗六、六合及公園等分隊，出動2輛消防車、5部救護車與13名消防人員前往搶救。

斗六分局副分局長黃仁男表示，調閱車輛行車紀錄器後，初步了解該起事故肇因疑為白色箱型車為閃避從產業道路駛出的另一輛機車，下意識閃避結果駛入對向車道和另一輛自小客車對撞後翻覆。

由於事故發生在一瞬間，也致使對向北往南車道後方兩輛自小客車煞車不及追撞上去，共有4輛自小客車撞擊，消防人員到場時以破壞器材車將白色箱型車楊姓駕駛及另外3名受傷乘客救出。

消防局指出，因現場有車輛翻覆，救護人員擔心其駕駛內臟有出血現象，遂即於救護車上使用院前超音波掃描患者左側，即時上傳醫師群組判讀，到院前即時救護，檢查後經判讀結果大致正常。

幸5名駕駛及乘客僅四肢及臉部挫、擦傷，無生命危險。傷者名單為白色箱型車19歲楊姓駕駛、18歲張姓副駕駛，及32歲陳姓和29歲翁姓乘客，分別送往成大斗六分院與台大雲林分院治療；另一輛對撞自小客車40歲陳姓駕駛則送往雲基醫院治療。