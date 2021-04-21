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改裝車噪音擾安寧 楊梅警鐵腕取締2小時攔查30輛

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市楊梅警分局20日配合環保局在楊梅火車站周邊道路實施聯合稽查，員警2小時內共攔查30輛汽、機車，經環保局實施排氣音量檢測，其中有18輛機車為非法改裝排氣管且噪音超標，現場立即開罰並責令改正及複驗，警方強調取締改裝噪音車輛絕不手軟，希望能以強勢執法，捍衛用路人行車安全，也還給民眾安寧的生活環境。

汽機車改裝排氣管行駛發出「轟轟轟」巨大噪音，屢引發民怨，特別在深夜或凌晨時段，常因少數車輛改裝排氣管的噪音在寧靜的夜空迴盪不已，嚴重干擾市民安寧生活空間，更影響周邊道路交通安全。

楊梅分局長黃富村表示，民眾勿任意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛，並重申全面持續加強稽查工作亦將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，並轉由相關權責機關召回檢驗，有效遏止改裝噪音車輛。

楊梅警分局2小時內共攔查30輛汽、機車，經環保局實施排氣音量檢測，其中有18輛機車為非法改裝排氣管且噪音超標，現場立即開罰並責令改正及複驗。記者朱冠諭／翻攝
楊梅警分局2小時內共攔查30輛汽、機車，經環保局實施排氣音量檢測，其中有18輛機車為非法改裝排氣管且噪音超標，現場立即開罰並責令改正及複驗。記者朱冠諭／翻攝
楊梅警分局2小時內共攔查30輛汽、機車，經環保局實施排氣音量檢測，其中有18輛機車為非法改裝排氣管且噪音超標，現場立即開罰並責令改正及複驗。記者朱冠諭／翻攝
楊梅警分局2小時內共攔查30輛汽、機車，經環保局實施排氣音量檢測，其中有18輛機車為非法改裝排氣管且噪音超標，現場立即開罰並責令改正及複驗。記者朱冠諭／翻攝

噪音 火車站

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