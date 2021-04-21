台中惡男友沒錢持刀搶檳榔西施9萬8 還用束帶綁起來

台中市黃姓男子與張姓檳榔西施原是男女朋友，去年10月間分手後，仍同住在大雅區的民宅內，今年3月間，因黃缺錢花用，所以持刀喝令張女後，以束帶限制張女行動，隨後在檳榔攤內拿走張女放在櫃子裡的包包，拿走現金9.8萬元，黃犯後開車逃逸，警方循線在汽車旅館內查獲他，台中地檢署偵結依家暴強盜罪起訴。

起訴指出，黃姓男子（41歲）與擔任檳榔西施的張姓女子是同居男女友關係，去年10月間分手後，仍同住在大雅區，今年3月1日清晨6時許，黃因缺錢花用，因此在大雅區的房間內，要求張女將雙手放在背後，因張女不從，黃就拿出小刀，喝令張女配合，並拿出束帶，將張女的雙手拇指綁在一起，另用膠帶把張女嘴巴捆住，讓張女不能抗拒。

黃姓男子接著拿走張女外套裡的車鑰匙、檳榔攤鑰匙及櫃子鑰匙，利用鑰匙打開檳榔攤櫃子，拿走張女放在櫃子裡的包包，裡面裝有現金9.8萬元，黃接著駕駛張女轎車逃逸，張女脫困後報警，警方循線在北區的汽車旅館內，查獲黃，並起獲現金、膠帶等贓證物。