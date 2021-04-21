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台中惡男友沒錢持刀搶檳榔西施9萬8 還用束帶綁起來

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子與張姓檳榔西施原是男女朋友，去年10月間分手後，仍同住在大雅區的民宅內，今年3月間，因黃缺錢花用，所以持刀喝令張女後，以束帶限制張女行動，隨後在檳榔攤內拿走張女放在櫃子裡的包包，拿走現金9.8萬元，黃犯後開車逃逸，警方循線在汽車旅館內查獲他，台中地檢署偵結依家暴強盜罪起訴。

起訴指出，黃姓男子（41歲）與擔任檳榔西施的張姓女子是同居男女友關係，去年10月間分手後，仍同住在大雅區，今年3月1日清晨6時許，黃因缺錢花用，因此在大雅區的房間內，要求張女將雙手放在背後，因張女不從，黃就拿出小刀，喝令張女配合，並拿出束帶，將張女的雙手拇指綁在一起，另用膠帶把張女嘴巴捆住，讓張女不能抗拒。

黃姓男子接著拿走張女外套裡的車鑰匙、檳榔攤鑰匙及櫃子鑰匙，利用鑰匙打開檳榔攤櫃子，拿走張女放在櫃子裡的包包，裡面裝有現金9.8萬元，黃接著駕駛張女轎車逃逸，張女脫困後報警，警方循線在北區的汽車旅館內，查獲黃，並起獲現金、膠帶等贓證物。

黃姓男子在警詢時否認涉案，辯稱沒有綑綁張女，且錢、車子都有告知張女才拿走，不過檢警調閱監視器後，發現黃在犯案前將刀子插在褲子後面口袋，有刀柄露出，且張女拇指也有被束帶綑綁的傷痕，不採信黃的辯詞，台中地檢署今偵結依家暴強盜罪起訴。

台中市黃姓男子涉嫌在今年3月持刀強盜張姓前女友，台中地檢署今偵結起訴。圖／報系資料照
台中市黃姓男子涉嫌在今年3月持刀強盜張姓前女友，台中地檢署今偵結起訴。圖／報系資料照

分手 強盜

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