老翁下公車遭褲管絆倒倒臥路旁 警通報送醫
69歲賴姓老翁搭公車返回台中市豐原區，下車時不慎被自己的褲腳絆倒，倒臥路旁，民眾見狀趕緊報警，警方獲報趕到現場，將老翁送醫治療，幸好無大礙。
4月18日晚間8點，賴姓老翁搭公車返回豐原區住家，不料，在豐原區三民路豐原客運斜對面下車後，不慎被自己的褲腳絆倒，倒臥路旁。民眾見狀報警協助。
豐原分局頂街派出所員警趕到現場，見老翁獨自倒臥路旁無人照料，目視檢查其身上並無明顯外傷，因該處夜間視線不佳且車流眾多，為避免發生二次傷害，先將老翁攙扶至路旁休息，同時通報119救護人員及家屬到場，將老翁送往豐原醫院治療。家屬趕到現場，感謝員警幫忙，否則後果不堪設想。
頂街派出所所長張智凱表示，民眾發現類似緊急狀況，可以直接打119或110向警消求助，由警消同仁安全護送就醫，保護民眾身體或生命安全。
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