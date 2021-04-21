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影／驚悚爆炸影片曝光！豐興鋼鐵廠爐渣車行進中突爆炸
台中市后里區豐興鋼鐵廠今天早上發生爐渣車爆炸起火意外，2名工人燒燙傷，驚險影片曝光，爐渣車爆炸起火，勞檢單位已調查工安原因中。
台中市消防局今天早上7點51分獲報，后里區甲后路有汽車起火，派遣后里及豐原分隊，出動消防車2輛、救護車2輛，消防人員共10名，由分隊長柯俊男帶隊前往搶救。
2名工人工安意外受傷，男性約54歲，四肢約二到三度24%燒燙傷，送往台中榮民醫院，男性約47歲，全身多處約二度5%燒燙傷，送至衛福部豐原醫院。
民眾報案表示，工廠內有車輛起火，現場為爐渣車內爐渣突然爆炸，爐渣噴濺引燃木棧板及拖車，現場工作人員受波及，燃燒面積約20平方公尺，財物損失約10萬。
台中市勞檢所表示，已派人調查工安意外原因。
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