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急！孕婦阿里山旅遊腹痛出血 警車鳴笛開道助送醫

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

一名黃姓男子昨天上午開車載懷孕的妻子從北部南下要到阿里山上完，行經嘉義阿里山公路旁龍隱寺時，黃妻突然感覺腹部劇痛且有出血現象，黃男就近向觸口派出所求助，警方在前方幫忙鳴笛開道，護送母子二人送醫。

中埔分局表示，昨日上午10時54分許，一名黃姓男子駕車至觸口派出所向值班所長陳善得表示其同車郭姓妻子懷有身孕，情況緊急，請求員警幫忙開道至鄰近醫院。

觸口派出所所長陳善得見狀即刻指派警員柯天佑、游濬璟等2員駕駛警車並開啟警示燈及警鳴器在前開道，黃男開車載送郭妻隨後，終於安全護送郭妻至嘉義市聖馬爾定醫院接受治療。

黃男向警方表示自己為北部人，原本當日從北部開車載郭妻要前往嘉義阿里山旅遊，行經番路鄉阿里山公路旁龍隱寺時時，妻子突然感覺腹部劇痛且有出血，因山區路途遙遠且路況不熟，途中經過觸口派出所，便下車尋求協助，對員警熱心行為，也由衷表示感激。

觸口派出所暖心員警協助身懷六甲的黃妻鳴笛開道協助送醫。記者莊祖銘／翻攝
觸口派出所暖心員警協助身懷六甲的黃妻鳴笛開道協助送醫。記者莊祖銘／翻攝
黃男與妻子昨天上午行經嘉義縣番路龍隱寺旁時，妻子突然劇烈腹痛，黃男急忙至鄰近派出所求援。記者莊祖銘／翻攝
黃男與妻子昨天上午行經嘉義縣番路龍隱寺旁時，妻子突然劇烈腹痛，黃男急忙至鄰近派出所求援。記者莊祖銘／翻攝

阿里山 嘉義 中埔

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