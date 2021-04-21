女友遭好友搶走 男子怒對方不講江湖道義約出氣憤毆傷

新北市林姓男子不滿好友梁姓男子私下與女友交往，今天凌晨相約在汐止區談判，雙方一言不合，梁男遭林男涉嫌持安全帽、交通錐毆打受傷。警方獲報已通知涉嫌逞凶的林男到案，詢後將依傷害及妨害秩序罪嫌函送士林地檢偵辦。

汐止警方今天凌晨12時許獲報，汐止區茄福街一處籃球場旁道路發生打架事件 ，警方迅速趕抵，只見20歲梁姓男子一人在場，因頭部受傷流血，將人送往汐止國泰汐止醫院救治。

經查，梁男因與好友林姓男子（22歲）的女友交往，林男不滿好友不講江湖道義讓他戴綠帽，二人相約談判，雙方疑因一言不合，林男涉嫌持安全帽、交通錐毆打，導致梁男頭部挫傷流血。