影／菲婦台中搭車尋親 語言不通跟司機吵起來驚動警
台中市七旬菲律賓籍婦人在15日晚間搭計程車，欲到西區三民路找家人，未料老婦提供的地址，與司機放她下車的位置有異，老婦以英文與司機溝通，因老婦嗓門較大，引發民眾側目，以為有糾紛，通知警方到場，警方察看老婦提供的地址，發現距離老婦下車地點不到一公里，因此協助老婦前往尋親，途中老婦也提到，母親是台灣人，但她中文不好，抵達後，菲婦還以中文「謝謝你」向警員道謝。
台中市第一警分局西區派出所巡佐林漢嘉、警員李惠國，在15日晚間10時巡邏時，接獲民眾報案於三民路一段有糾紛，兩警到場發現，計程車司機與七旬菲律賓的老婦正在爭論，經警員了解後，發現是計程車司機、菲律賓籍民眾溝通不良引起。
計程車司機照著菲律賓籍老婦提供的地址導航到糾紛地點，但菲律賓籍婦人一直跟司機表示，「這不是親人的住處」，又加上語言不通，說話音量較大，因此被路人誤會為糾紛，請警方前來處理。
警員利用簡單的英文與老婦溝通，瞭解老婦欲前往的地點在約1公里外，因此協助老婦前往該處地址尋親，婦人在途中也以英文透露，她的母親是台灣人，所以她也算半個台灣人，只是中文並不好，只能用英文溝通，抵達時，老婦還用中文向警員道謝「謝謝你」。
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