影／阿公扶樹聞風不動 堅持跑銀行警莞爾：假日沒開

台中市八旬邱姓老翁在11日被鄰居發現，一個人站在北區民權路口，還扶著路樹疑體力不支，當好被一名熱心鄰居發現，報警到場，警到場後發現邱口齒不清，但堅持要到北區的一家銀行，不過當天是假日，該家銀行沒有營業，研判是老翁年紀大退化，搞錯日期，透過邱身上的借書證，將老翁送返住處。

台中市第二警分局立人所巡佐童國棟、警員周明儀11日下午3時許獲報，邱姓老翁（80歲）在北區梅亭街、民權路口疑體力不支，扶著路樹不動。

警方到場後，發現邱翁行動不便、口齒不清，無法說出自己的基本資料及居住地址，只不斷強調自己要去北區的華南銀行辦事情，但當日適逢週日，銀行根本沒有營業。

幸好警員在邱翁身上發現圖書借閱證，再輔以警用小電腦的人臉辨識系統，確認邱翁身分，並以巡邏車將載邱返家，過程中得知邱翁平日一人獨自居住，隨即協助聯繫通報社會局、北區區公所，讓社政資源能提早介入關懷，讓邱翁能享有平安健康的晚年生活。