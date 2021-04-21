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影／阿公扶樹聞風不動 堅持跑銀行警莞爾：假日沒開

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬邱姓老翁在11日被鄰居發現，一個人站在北區民權路口，還扶著路樹疑體力不支，當好被一名熱心鄰居發現，報警到場，警到場後發現邱口齒不清，但堅持要到北區的一家銀行，不過當天是假日，該家銀行沒有營業，研判是老翁年紀大退化，搞錯日期，透過邱身上的借書證，將老翁送返住處。

台中市第二警分局立人所巡佐童國棟、警員周明儀11日下午3時許獲報，邱姓老翁（80歲）在北區梅亭街、民權路口疑體力不支，扶著路樹不動。

警方到場後，發現邱翁行動不便、口齒不清，無法說出自己的基本資料及居住地址，只不斷強調自己要去北區的華南銀行辦事情，但當日適逢週日，銀行根本沒有營業。

幸好警員在邱翁身上發現圖書借閱證，再輔以警用小電腦的人臉辨識系統，確認邱翁身分，並以巡邏車將載邱返家，過程中得知邱翁平日一人獨自居住，隨即協助聯繫通報社會局、北區區公所，讓社政資源能提早介入關懷，讓邱翁能享有平安健康的晚年生活。

第二警分局長蔡元戎表示，家中如有長者或患有失智症之家屬常有走失之虞，可至社會局（處）申請愛心手鍊；民眾如碰上迷失長者，可透過手鍊上24小時服務專線(0800-056-789)，告知服務人員手鍊上編號，即可聯繫家屬，或報警求助，讓患者能在最短時間內回到溫暖的家。

台中市邱姓老翁在11日周日跑銀行，途中體力不支被民眾通報，警方到場後查出老翁身分，將他送回住處。圖／第二警分局提供
台中市邱姓老翁在11日周日跑銀行，途中體力不支被民眾通報，警方到場後查出老翁身分，將他送回住處。圖／第二警分局提供
台中市邱姓老翁在11日周日跑銀行，途中體力不支被民眾通報，警方到場後查出老翁身分，將他送回住處。圖／第二警分局提供
台中市邱姓老翁在11日周日跑銀行，途中體力不支被民眾通報，警方到場後查出老翁身分，將他送回住處。圖／第二警分局提供

路樹 台中市

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