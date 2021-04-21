快訊

救人四百命的代價：南京長江大橋的「中年天使」

誰排的黑油？西子灣10多名泳客上岸後滿身惡臭 追來源

聽新聞
test
0:00 / 0:00

感謝打火兄弟！ 台南13家企業合捐300餘萬消防設備

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市13家企業公司為回饋社會，今天聯合捐贈空氣呼吸器背架100組、氣瓶100支、面罩50組等消防器材，總價值346萬多元裝備給消防人員使用。市長黃偉哲說，台南市在市府團隊努力及各方支持下，完成消防搶救裝備空氣呼吸器個人裝備化目標。

市消防局今天在該局1樓後方廣場，辦理空氣呼吸器捐贈儀式，由黃偉哲主持，市議員邱莉莉居中奔走協調，促成台鉅生技、冠龍實業、福樓餐廳等13家企業公司，聯合捐贈消防救災急需用空氣呼吸器背架100組、氣瓶100支、面罩(含肺力閥及揚聲器)50組及救援用第二人頭罩50個。

各縣市消防局在個人裝備配置上，以消防衣、褲、帽、鞋、手套、救命器、L型胸掛燈為主要裝備，但進火場最重要的裝備空氣呼吸器，考量到衛生習慣卻僅將其中的面罩含肺力閥及揚聲器列為個人裝備，其他背架與氣瓶均列為團體共用裝備。

由於屬團體共用裝備，各消防分隊將所有背架與氣瓶管理責任往往落在1人身上，裝備是否維持正常可安全被使用均由1人掌握，等同自己冒險進入火場卻將性命交由他人掌握。

自前年起，台南市消防局全面朝向空氣呼吸器一人一裝備並各自管理目標邁進，每年都編列預算採購背架與氣瓶，經統計，2019到2021年間已編列1500萬餘元採購空氣呼吸器背架260組、氣瓶600支，陸續有民間善心人士深感消防人員救災裝備之不足下，主動提出捐贈，已陸續捐贈背架230組、氣瓶282支總價值在900萬餘元。

黃偉哲表示，這些裝備器材採購與機制的建立，希望消防弟兄在救災安全上可以更加無後顧之憂，平時裝備器材的添購、制度的建立，市府團隊仍持續精進，以保障每名消防人員救災安全。

台鉅公司董事長陳東亮（右），代表企業聯合捐贈給台南市消防人員，由市長黃偉哲代表接受。記者黃宣翰／攝影
台鉅公司董事長陳東亮（右），代表企業聯合捐贈給台南市消防人員，由市長黃偉哲代表接受。記者黃宣翰／攝影
台南消防人員獲贈空氣呼吸器等設備，市長黃偉哲聽取簡報。記者黃宣翰 ／攝影
台南消防人員獲贈空氣呼吸器等設備，市長黃偉哲聽取簡報。記者黃宣翰 ／攝影

黃偉哲 生技

延伸閱讀

全中運南市屢破大會紀錄 楊偉達舉重最亮眼

台南泳池停供水 官辦民營業者：等同失業

市長地震文PK誰贏？不只比手速 互動報平安不讓網友當「國家級邊緣人」

台南洗車場、游泳池 26日起停止供水

相關新聞

誰排的黑油？西子灣10多名泳客上岸後滿身惡臭 追來源

10多名18日清晨在西子灣晨泳，上岸後身體沾滿黑色油漬，泳衣報銷，也花好多時間才洗掉，氣得罵無良船隻亂排廢油。海保署表示...

影／阿公扶樹聞風不動 堅持跑銀行警莞爾：假日沒開

台中市八旬邱姓老翁在11日被鄰居發現，一個人站在北區民權路口，還扶著路樹疑體力不支，當好被一名熱心鄰居發現，報警到場，警...

感謝打火兄弟！ 台南13家企業合捐300餘萬消防設備

台南市13家企業公司為回饋社會，今天聯合捐贈空氣呼吸器背架100組、氣瓶100支、面罩50組等消防器材，總價值346萬多...

跟爸媽逛大賣場！高雄小一男童上廁所遭陌生男撫摸下體2次

高雄鳳山傳出一名就讀國小一年級的男童，在大賣場遭一名陌生男子撫摸下體，該名男子也在犯案後迅速逃逸，但這誇張行徑讓男童媽媽...

高雄老婦昨深夜墜樓 送醫搶救不治

高雄鳳山區鳳南路昨一棟約21層樓高的大樓傳出墜樓意外，一名王姓婦人從6樓住家墜落地面，「碰！」的聲響嚇壞不少旁人，警消快...

廣角鏡／犯案太多 偷神像贖罪？

四十五歲劉姓男子清明連假期間闖入新竹市香火鼎盛的五玄殿，將廟內七尊神像、几桌、竹頭杯等物搜刮一空，廟方損失近卅萬元。劉男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。