感謝打火兄弟！ 台南13家企業合捐300餘萬消防設備

台南市13家企業公司為回饋社會，今天聯合捐贈空氣呼吸器背架100組、氣瓶100支、面罩50組等消防器材，總價值346萬多元裝備給消防人員使用。市長黃偉哲說，台南市在市府團隊努力及各方支持下，完成消防搶救裝備空氣呼吸器個人裝備化目標。

市消防局今天在該局1樓後方廣場，辦理空氣呼吸器捐贈儀式，由黃偉哲主持，市議員邱莉莉居中奔走協調，促成台鉅生技、冠龍實業、福樓餐廳等13家企業公司，聯合捐贈消防救災急需用空氣呼吸器背架100組、氣瓶100支、面罩(含肺力閥及揚聲器)50組及救援用第二人頭罩50個。

各縣市消防局在個人裝備配置上，以消防衣、褲、帽、鞋、手套、救命器、L型胸掛燈為主要裝備，但進火場最重要的裝備空氣呼吸器，考量到衛生習慣卻僅將其中的面罩含肺力閥及揚聲器列為個人裝備，其他背架與氣瓶均列為團體共用裝備。

由於屬團體共用裝備，各消防分隊將所有背架與氣瓶管理責任往往落在1人身上，裝備是否維持正常可安全被使用均由1人掌握，等同自己冒險進入火場卻將性命交由他人掌握。

自前年起，台南市消防局全面朝向空氣呼吸器一人一裝備並各自管理目標邁進，每年都編列預算採購背架與氣瓶，經統計，2019到2021年間已編列1500萬餘元採購空氣呼吸器背架260組、氣瓶600支，陸續有民間善心人士深感消防人員救災裝備之不足下，主動提出捐贈，已陸續捐贈背架230組、氣瓶282支總價值在900萬餘元。