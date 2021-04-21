跟爸媽逛大賣場！高雄小一男童上廁所遭陌生男撫摸下體2次

高雄鳳山傳出一名就讀國小一年級的男童，在大賣場遭一名陌生男子撫摸下體，該名男子也在犯案後迅速逃逸，但這誇張行徑讓男童媽媽氣得在網路上Po文大罵，她也提醒眾人在賣場一定要隨時看緊小孩；全案轄區警方鳳山分局積極偵辦中，將朝向強制猥褻罪嫌偵辦。

有網友在臉書社團「鳳山人在地大小事」Po文，指她與丈夫、就讀國小一年級的兒子去逛鳳山區某間大賣場，晚上7點多她與兒子分別去如廁時，她還對著兒子大喊「上完洗手台等她」，沒想到結束後，兒子竟面有難色跟她說，「被一位眼睛小、全身穿深色，約20多歲年輕男子直接摸他的生殖器官」、「還來回摸2次」。

網友說，當下她很生氣，衝出去要抓人，但對方已跑走。她馬上報警，並在警方偕同下調閱賣場監視器，但畫面太過模糊，只能確定對方是從廁所跑到收銀台。

最後她不忘跟眾人說，打這篇文章，是希望住在附近的人，能夠注意自己的小孩，因為這樣的人一定會再犯。大賣場的監視器模糊，若發生事情，監視器畫面根本無法保障自身安全。所以請在賣場一定要隨時隨地看緊小孩。