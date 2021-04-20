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經痛女躺臥月台椅 高雄捷警救援送醫
高雄陳姓女子昨天傍晚搭捷運返家時，突因生理期經痛到無法言語及行走，一旁旅客察覺不對勁，按下月台「緊急通話按鈕」間接聯繫上市警局捷運警察隊到場，順利將陳女送醫治療。
警方表示，昨天傍晚6點19分接獲通報，指捷運凹子底站，有一名女子需要救護。捷警隊警員陳森榮、洪良鐘、戴記成、曾家川等人獲報後，立即趕往現場。
警方到場時，發現陳女（25歲）躺臥在月台椅子上，警員立即上前詢問陳女狀況，但陳因生理期導致經痛，已經痛到手在發抖、冒冷汗且無法言語。
經聯繫119救護人員到場後，警消合力將陳女抱上擔架輪椅送到地面，接續救護車送往醫院治療，並連絡上陳女父親前往醫院照料。
捷警隊長林宗賢說，搭乘捷運時倘若發現有民眾需救助或可疑情事時，可透過月台及列車車門旁的「緊急通話鈕」與站務或列車駕駛聯繫，提供必要處置，期待民眾共同來維護高雄捷運公共運輸空間的安全及秩序。
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