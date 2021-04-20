經痛女躺臥月台椅 高雄捷警救援送醫

高雄陳姓女子昨天傍晚搭捷運返家時，突因生理期經痛到無法言語及行走，一旁旅客察覺不對勁，按下月台「緊急通話按鈕」間接聯繫上市警局捷運警察隊到場，順利將陳女送醫治療。

警方表示，昨天傍晚6點19分接獲通報，指捷運凹子底站，有一名女子需要救護。捷警隊警員陳森榮、洪良鐘、戴記成、曾家川等人獲報後，立即趕往現場。

警方到場時，發現陳女（25歲）躺臥在月台椅子上，警員立即上前詢問陳女狀況，但陳因生理期導致經痛，已經痛到手在發抖、冒冷汗且無法言語。

經聯繫119救護人員到場後，警消合力將陳女抱上擔架輪椅送到地面，接續救護車送往醫院治療，並連絡上陳女父親前往醫院照料。