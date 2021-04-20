快訊

印度飛香港航班 機上53名乘客確診新冠

水情緊！鯉魚潭水庫見底 台版「亞特蘭提斯」重見天日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經痛女躺臥月台椅 高雄捷警救援送醫

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄陳姓女子昨天傍晚搭捷運返家時，突因生理期經痛到無法言語及行走，一旁旅客察覺不對勁，按下月台「緊急通話按鈕」間接聯繫上市警局捷運警察隊到場，順利將陳女送醫治療。

警方表示，昨天傍晚6點19分接獲通報，指捷運凹子底站，有一名女子需要救護。捷警隊警員陳森榮、洪良鐘、戴記成、曾家川等人獲報後，立即趕往現場。

警方到場時，發現陳女（25歲）躺臥在月台椅子上，警員立即上前詢問陳女狀況，但陳因生理期導致經痛，已經痛到手在發抖、冒冷汗且無法言語。

經聯繫119救護人員到場後，警消合力將陳女抱上擔架輪椅送到地面，接續救護車送往醫院治療，並連絡上陳女父親前往醫院照料。

捷警隊長林宗賢說，搭乘捷運時倘若發現有民眾需救助或可疑情事時，可透過月台及列車車門旁的「緊急通話鈕」與站務或列車駕駛聯繫，提供必要處置，期待民眾共同來維護高雄捷運公共運輸空間的安全及秩序。

高雄陳姓女子昨天傍晚搭捷運返家時，突因生理期經痛到無法言語及行走，一旁旅客察覺不對勁，按下月台「緊急通話按鈕」間接聯繫上市警局捷運警察隊到場。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓女子昨天傍晚搭捷運返家時，突因生理期經痛到無法言語及行走，一旁旅客察覺不對勁，按下月台「緊急通話按鈕」間接聯繫上市警局捷運警察隊到場。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓女子昨天傍晚搭捷運返家時，突因生理期經痛到無法言語及行走，一旁旅客察覺不對勁，按下月台「緊急通話按鈕」間接聯繫上市警局捷運警察隊到場。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓女子昨天傍晚搭捷運返家時，突因生理期經痛到無法言語及行走，一旁旅客察覺不對勁，按下月台「緊急通話按鈕」間接聯繫上市警局捷運警察隊到場。記者邱奕能／翻攝

捷運 經痛 生理期

延伸閱讀

高雄岡山三地戶政所推自然人憑證 早鳥送好禮今天起跑

為城市發聲的響座劇場

陳柔縉《大港的女兒》書寫不服輸的高雄魂

深度輕騎 發現高雄轉角風景

相關新聞

影╱土城傳飛車擄人 新北議員見狀開車攔截助警活逮嫌

新北議員彭成龍今日下午三點在土城學海街口，見二台車追逐，彭成龍及隨扈警員葉明耿認為兩車追逐很異常，立即應變幫忙，不顧安全以自己的車來攔車阻擋，並通知土城分局偵查隊及派出所到場處理，順利防制刑案發生。

台中中華路民宅疑童玩火釀3死 前檢察官憶「心靈衝擊」場景

台中市中區中華路民宅17日火警，3名5歲以下幼童困梯間葬身火窟，檢、警、消昨天勘驗現場後，不排除幼童玩火釀災的可能性。前...

經痛女躺臥月台椅 高雄捷警救援送醫

高雄陳姓女子昨天傍晚搭捷運返家時，突因生理期經痛到無法言語及行走，一旁旅客察覺不對勁，按下月台「緊急通話按鈕」間接聯繫上...

土城飛車擄人 新北議員撞見「嫌犯把人拉下車」

新北土城今下午傳出飛車擄人案件，新北議員彭成龍與隨扈撞見立刻以自己的車攔阻，並通知土城分局到場處理。彭成龍說，突然有輛黑...

桃園物流倉庫大火 風勢助漲倉儲付之一炬

桃園市觀音區中山路二段一家物流公司倉庫今天下午3時21分突然起火，1樓鐵皮廠倉庫存放五穀雜糧等易燃物，在火焰燃燒下、隨即...

夫妻攀石碇筆架山走岔路迷途 警消溪谷尋獲2人

一對蔡姓夫妻昨到被稱為北部三大岩場的筆架山爬山，下山過程走岔路想看看風景而迷路。夫妻趕緊報警求救，幸好手機訊號良好，警消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。