夫妻攀石碇筆架山走岔路迷途 警消溪谷尋獲2人

一對蔡姓夫妻昨到被稱為北部三大岩場的筆架山爬山，下山過程走岔路想看看風景而迷路。夫妻趕緊報警求救，幸好手機訊號良好，警消持續與夫妻通話，利用手機定位方式尋獲兩人。

新北市警局新店分局石碇分駐所，19日下午接獲通報，一對來自木柵的蔡姓夫妻到石碇區筆架山爬山，下山時走非正規的登山路線，卻在附近溪谷迷路，夫妻便報警求援。

警方獲報後，派遣2名員警並會同消防搜救人員共10人一同前往山區協助救援。警消表示，幸好手機通訊良好，便持續以電話聯繫並利用手機定位的方式，順利在傍晚尋獲兩人。