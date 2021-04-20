影／生理期換裝遲到 女學生遭老師鎖門「學狗叫才能入內」

嘉義縣某國中，昨天傳出有女學生舞蹈課時因生理期更衣速度慢晚進教室，卻遭老師卻要求學狗叫才能進教室，事後校方消極的態度，更令家長大為光火，直批「現在都什麼年代了，怎麼還會有這種處理方式」，校方回應當天是情境式融合教學課程，該行為類似即興表演，縣府教育處則表示，會派員前往了解情況，調查有無違法。

據女學生描述，她跟另一個同學逢生理期，換衣速度慢，較晚進教室，但老師卻將門鎖上，要他們和其他5位同學學狗叫3聲，音量要大到裡面的人聽得到才能進去。

林姓女學生父親昨晚在臉書貼文，今天受訪時憤怒地表示，「這是什麼為人師表，什麼樣的教學心態？」，現在都文明時代了，認為老師應該用更正面的角度處理這件事，更何況再過20天就要會考了，此事勢必對學生造成嚴重衝擊。

校長稍早回應，下午第一堂課，老師已在教室等候，有些學生換衣服較晚到，該名教師採即興表演的方式，讓學生學狗叫或貓叫，教室內同學把門關起來，跟外面的同學說要學狗叫，後來同學進教室後繼續上課，老師並沒有對晚到學生做處分。

「該名老師並沒有警覺到此作法讓學生不舒服」，校長表示，後續會跟老師提醒，並依教育部規定採取正向措施，不應對學生做感到不舒服的行為，也會請老師以專業教學採取正向管教規範，也讓學生及家長能夠遵循。

校長說，校內舞蹈藝才班成立超過10年，該名老師扮演重要角色，平時對學生要求高也嚴謹，晚上假日也都會來指導，藝才班有成，該老師居功厥偉，平時也與學生相處融洽。