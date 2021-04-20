台中中華路民宅疑童玩火釀3死 前檢察官憶「心靈衝擊」場景

台中市中區中華路民宅17日火警，3名5歲以下幼童困梯間葬身火窟，檢、警、消昨天勘驗現場後，不排除幼童玩火釀災的可能性。前高檢署檢察官林柏宏說，此案讓他回憶起十多年前的類似舊案，當時是一對6歲以下的姊弟在阿嬤家玩火，結果阿嬤當時是出門賺外快不在家，姊弟被燒死前，還打給遠在桃園工作的父親求救，那名父親「邊哭邊做筆錄」的場景，讓他感受到「心靈衝擊」，迄今仍歷歷在目。

前高檢署檢察官、現為律師的林柏宏說，看到中華路民宅火警，有3童疑似玩火釀災送命的新聞，讓他又想起十多年前發生在太平區的一起舊案，當時他是台中地檢署的檢察官，代替其他同事前往相驗，死者是一對6歲、5歲的姊弟，因為玩火，燒死在屋內，姊弟來自單親家庭，由父親扶養，案發前父親因需要到桃園做裝潢，無法帶子女同行，所以托給太平區的小朋友阿嬤照顧。

林柏宏說，案發地點是一處透天厝2樓，案發當天姊弟的阿嬤因臨時接到工作，離家前阿嬤交代姊姊要好好照顧弟弟，隨後就離開姊弟二人，但沒想到姊弟在房間內玩火，房間是木板隔間，火勢一發不可收拾，堵住逃生通道，姊姊趕緊打電話給遠在桃園的爸爸求救，但才說一句就斷線，姊弟父親趕回台中時，姊弟已被燒死在屋內，當時姊姊向父親求救的最後一句「趕快回來救我們」成了遺言。

他說，該對姊弟的父親是「哭著做筆錄」，那個場景迄今仍烙印在他腦海裡，當時他的小孩也跟遇難的幼童差不多年紀，該對姊弟的父親，因為經濟狀況，需要遠赴外地工作，把子女交給阿嬤照顧，但沒想到就是一點疏忽，就釀成天人永隔的悲劇，而且阿嬤還涉及過失致死罪的刑責。