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中市109年酒駕致死20件 自撞占45%

中央社 / 台中20日電

台中市警察局交通大隊今天公布109年台中市交通事故統計指出，因酒駕死亡案件有20件，其中9件是自撞或自摔所致，占酒駕致死案的45%，提醒駕駛酒後勿上路，自保也保人。

市警局交通大隊統計顯示，109年台中市交通事故因酒駕死亡案件有20件，其中車輛自撞或自摔案有9件，占45%。

交通大隊舉例指出，今年3月12日凌晨1時32分許，在中區建國路與民族路口，一名男子騎乘重機直行建國路慢車道往中山路方向行駛，自撞路旁人行道邊緣後人車倒地，經送往衛生福利部台中醫院搶救，仍宣告不治，經院方抽血檢測，男子酒測值超過標準值。

交通大隊根據研究表示，常見酒後駕車態樣包括轉彎類、偏移行駛類、違反標線類、駕駛人態樣類等，這幾類型的酒駕行為包括違規左右轉、左右飄移行駛、超越邊線、逆向行駛、突然驟停、顯露倦容目光呆滯。

交通大隊大隊長陳松寅表示，警方在勤務中發現車輛駕駛行為或駕駛人有這些態樣時，就會攔查檢測駕駛人有無酒精反應，以保護駕駛人及其他用路人的安全。

陳松寅也提醒，「酒醉上道，危險就到」，善用酒後代客駕駛服務或指定駕駛、搭乘大眾運輸工具，以保障自身生命財產與其他用路人安全，通常有酗酒習性的人，常因生活遭受莫大壓力，卻無處排解，若身旁親友的陪伴鼓勵皆無法減緩酗酒習性時，建議轉介相關醫療單位治療。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 台中市

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