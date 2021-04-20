台中街友溪邊洗澡溺斃 台中警：與限水無關

台中市上午在一江橋下的頭汴坑溪旁發現的男性浮屍，經警方訪查附近街友，得知他姓陳，再經由戶政系統查出他的身分。警方說，從街友說法可知，陳姓男子是居無定所的街友，平日即經常下到頭汴坑溪旁盥洗或泡水、沖涼，並非限水才去，應與目前「供五停二」限水無關。

警方指出，上午9時許據報在一江橋下的頭汴坑溪旁發現一名頭朝下的男姓浮屍，警方和消防人員趕抵時已明顯死亡，但在溪邊發現擺放有盥洗用具和洗衣精、桶子、拖鞋、褲子等，懷疑是到該處盥洗時不慎溺斃。