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台中街友溪邊洗澡溺斃 台中警：與限水無關

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市上午在一江橋下的頭汴坑溪旁發現的男性浮屍，經警方訪查附近街友，得知他姓陳，再經由戶政系統查出他的身分。警方說，從街友說法可知，陳姓男子是居無定所的街友，平日即經常下到頭汴坑溪旁盥洗或泡水、沖涼，並非限水才去，應與目前「供五停二」限水無關。

警方指出，上午9時許據報在一江橋下的頭汴坑溪旁發現一名頭朝下的男姓浮屍，警方和消防人員趕抵時已明顯死亡，但在溪邊發現擺放有盥洗用具和洗衣精、桶子、拖鞋、褲子等，懷疑是到該處盥洗時不慎溺斃。

警方說，經訪查，查出該男子姓陳（62歲）戶籍在北區戶政事務所，平日會騎著一輛腳踏車四處遊蕩，也經常會下到頭汴坑溪洗澡或沖涼。陳男被發現時，僅下身著有一條花色內褲，全身腫漲，初步查無他殺嫌疑，並從腫漲情形研判，可能已死亡兩、三天，詳細死因仍待檢察官進一步驗屍查明。

警方說，在一江橋下的頭汴坑溪旁發現的男性浮屍，是居無定所的街友，平日即經常下到頭汴坑溪旁盥洗或泡水、沖涼。圖／民眾提供
警方說，在一江橋下的頭汴坑溪旁發現的男性浮屍，是居無定所的街友，平日即經常下到頭汴坑溪旁盥洗或泡水、沖涼。圖／民眾提供
警方說，在一江橋下的頭汴坑溪旁發現的男性浮屍，是居無定所的街友，平日即經常下到頭汴坑溪旁盥洗或泡水、沖涼。圖／民眾提供
警方說，在一江橋下的頭汴坑溪旁發現的男性浮屍，是居無定所的街友，平日即經常下到頭汴坑溪旁盥洗或泡水、沖涼。圖／民眾提供
警方說，在一江橋下的頭汴坑溪旁發現的男性浮屍，是居無定所的街友，平日即經常下到頭汴坑溪旁盥洗或泡水、沖涼。圖／民眾提供
警方說，在一江橋下的頭汴坑溪旁發現的男性浮屍，是居無定所的街友，平日即經常下到頭汴坑溪旁盥洗或泡水、沖涼。圖／民眾提供

街友 限水 台中市

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