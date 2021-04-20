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缺水了還在玩水 高雄9名少年在洗車場惡搞被網友痛批

聯合報 / 記者徐如宜王昭月／高雄即時報導

高雄鳥松一家自助洗車場，輸入少年持水槍互噴，被網友痛批。圖／翻攝至「鳳山人在地大小事」臉書粉專
高雄鳥松一家自助洗車場，輸入少年持水槍互噴，被網友痛批。圖／翻攝至「鳳山人在地大小事」臉書粉專

缺水了還在玩水！高雄鳥松區一處自助洗車場19日晚間出現9名少年拿水槍、泡沫槍互射，留下滿地泡沫，業者原以為是「霸凌」事件，後來發現是孩子惡搞，氣得PO網，痛批「你們拍拍屁股走了、我們店家該如何保護自己」。

業者在臉書「鳳山人在地大小事」PO文，指9名少年進入自助洗車場投幣後拿起水槍互射，像在玩生存遊戲，留下滿地泡沫後離去。

業者表示，基於安全，洗車場內需控制高壓水槍的距離，才不致意外，現在現場被弄得亂七八糟，「你們拍拍屁股走了，設備損壞我們可以索賠嗎」？若造成其他人滑倒，怎麼辦。

網友對此紛留言，罵少年們都已經缺水了，還在玩水，「真的是頭殼進水了」。仁武警分局表示，並沒有接獲報案，但會加強巡邏，如果發現民眾聚於洗車場內射水嬉鬧，會勸導勿浪費水源，如果已影響鄰近安寧力可依社會稚序維護法裁處。

限水 缺水

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