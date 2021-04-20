電動自行車雖便宜且免掛牌 但違規也是罰很大

有鑑於電動自行車免掛牌、不須駕駛執照即可騎乘，價位相較於機車便宜，成為外籍移工、未成年學生與高齡者等族群代步的主要交通工具之一。台南市警察局交通大隊今天表示，此用路族群大多對於交通法規與安全的認知相較不足，造成電動自行車交通事故近年來有持續增加的趨勢，去年台南市發生電動自行車死亡事故3件3人，受傷事故更達930件1276人。

警方說，除針對較可能使用電動自行車代步的族群及處所，(如外籍移工、高齡者、學生及集中管理員工宿舍等，分齡分層加強宣導電動自行車不遵交通規則發生事故嚴重性，並提供任意變更、改造原廠裝備及違規罰則，指導民眾具備防禦駕駛的觀念。

改裝電動自行車(電動自行車於道路行駛或使用，擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，可依道路交通管理處罰條例72條第2項，處電動自行車所有人1800至5400元，並責令改正。

電動自行車不依規定保持煞車、鈴號、燈光及反光裝置等安全設備之良好與完整者，依道路交通管理處罰條例72條第1項，係處所有人180元，責令限期安裝或改正。