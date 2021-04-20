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花蓮貨車卡平交道 保全90秒內機警通報並排除

中央社 / 花蓮縣20日電

台鐵太魯閣號因撞上翻落至鐵軌的工程車釀成重大死傷，花蓮吉安鄉日前也發生工程車卡在平交道意外，所幸保全人員即時通報列車減速，並協助車輛排除，驚險90秒避免交通事故。

鐵路警察局花蓮分局花蓮分駐所長鍾承軒今天指出，17日下午2時許，一輛貨車行經永興平交道時，貨物卡在限高門，車頭停鐵軌上，平交道保全林佶煌發現後，立即按下緊急按鈕，通知列車軌道上有異物，並引導貨車駕駛倒車到安全區域脫困，貨車卡住到普悠瑪列車經過僅90秒。

鍾承軒指出，車流量較大或事故較多的平交道，都會申請設置平交道保全，林佶煌工作認真，同一地點2年前也曾發生中巴卡平交道意外，當時也是他即時通報，成功阻止可能發生的重要交通事故，分局將擇日公開表揚。

「當下只想盡快讓鐵軌淨空」林佶煌指出，那天看到貨車即將進入鐵軌，就有推測車上的貨物有可能會卡住，一發現狀況後，立即按下緊急按鈕，並引導後方車輛減速，讓卡住的貨車駕駛有空間後退，盡所能地排除鐵軌狀況，沒多想還剩下多少時間。

至於貨車貨物卡在限高門，鐵警指出，針對貨車司機行為涉及違反道路交通管理處法條例第60條第三項不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，可處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。

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