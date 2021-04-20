調查局公布45名主管調動 劉家榮查辦假消息有功調升
法務部調查局今天公布45名科長、組長等主管調動名單，其中查辦假訊息及駭客有功的資安工作站副主任劉家榮，調升資通安全處科長，人令4月23日生效。
劉家榮專門處理假消息與防範境外駭客，經手不少重大案件如中油遭勒索、偽造公文假借調查局名義煽動泰國革命等，表現備受肯定。
調動名單另包括：
國家安全維護工作站副主任蔡素霞，調升國家安全維護處國安維護科科長。
嘉義市調查站副主任黃孝吉，調升國家安全維護處國安社防科科長。
台北市調查處政經調查站副主任林俊宏，調升廉政處賄選查察科科長。
桃園市調查處機場調查站副主任林山峻，調升經濟犯罪防制處犯罪預防科科長。
新北市調查處機動工作站副主任陳茂益，調升經濟犯罪防制處犯罪偵辦科科長。
基隆市調查站副主任陳耀輝，調升毒品防制處管制研析科科長。
台北市調查處士林調查站副主任陳國進，調升洗錢防制處線索分析科科長。
台北市調查處中山調查站副主任劉育麟，調升洗錢防制處防制規劃科科長。
彰化縣調查站副主任廖建勳，調升資通安全處應用系統科科長。
資通安全處調查專員周士楨，調升資通安全處資安鑑識科科長。
桃園市調查處機場調查站副主任林澤男，調升國內安全調查處安全情勢科科長。
新北市調查處板橋調查站副主任張書豪，調升國內安全調查處社安調查科科長。
航業調查處高雄調查站副主任林傳福，調升保防處防制滲透科科長。
南部地區機動工作站副主任黃增雄，調升保防處安全防護科科長。
台中市調查處台中調查站副主任黃金泉，調升國際事務處駐外管理科科長。
台北市調查處松山調查站副主任黃國維，調升國際事務處情資研析科科長。
宜蘭縣調查站副主任吳瑞明，調升諮詢業務處諮詢聯繫科科長。
鑑識科學處技正劉育麟，調升鑑識科學處化學鑑識科科長。
花蓮縣調查站副主任李德財，調升鑑識科學處科技支援科科長。
航業調查處高雄調查站副主任李俊仁，調升通訊監察處審查建置科科長。
通訊監察處調查專員張榮仁，調升通訊監察處作業管理科科長。
台北市調查處機動工作站副主任楊任之，調升督察處督察科科長。
花蓮縣調查站副主任潘俞安，調升總務處事務科科長。
台北市調查處士林調查站副主任王紹宸，調升公共事務室陳情接待科科長。
新竹縣調查站副主任邱享坤，調升秘書室機要事務科科長。
馬祖調查站副主任謝智皓，調升秘書室綜合企劃科科長。
主計室會計管理科科長許寧佐，轉調主計室審核執行科科長。
中部地區機動工作站副主任劉勝育，調升幹部訓練所訓導組組長。
台北市調查處機動工作站副主任蔡耀毅，調升台北市調查處肅貪科科長。
桃園市調查處機動工作站副主任儲正強，調升新北市調查處犯罪防制科科長。
台中市調查處台中調查站副主任林憲冠，調升台中市調查處國家安全維護及保防科科長。
台中市調查處機動工作站副主任顏志娟，調升台中市調查處資通安全科科長。
台南市調查處新營調查站副主任盧武正，調升台南市調查處國內安全調查及諮詢科科長。
台南市調查處機動工作站副主任郭姜余，調升台南市調查處犯罪防制科科長。
嘉義市調查站副主任鄭琇屏，調升台南市調查處資通安全科科長。
南部地區機動工作站副主任王盈翔，調升高雄市調查處國家安全維護及保防科科長。
高雄市調查處苓雅調查站副主任陳俊成，調升高雄市調查處國內安全調查及諮詢科科長。
高雄市調查處機動工作站副主任林家舜，調升高雄市調查處資通安全科科長。
航業調查處台中調查站副主任李子真，調升航業調查處國家安全科科長。
航業調查處台中調查站副主任應明中，調升航業調查處犯罪防制科科長。
雲林縣調查站副主任李博源，轉調嘉義市調查站副主任。
馬祖調查站副主任劉敬三，轉調南部地區機動工作站副主任。
台中市調查處機動工作站副主任周孝麟，轉調台中市調查處調查專員。
台東縣調查站副主任張微中，轉調花蓮縣調查站調查專員。
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