爭警勤加給加1倍受挫 高市警：繼續爭取

高雄市警察局爭取比照台北市和新北市，對員警的警勤加給加1倍，2月間報向行政院，但獲得的消息，卻是「重新評估」，最高只能加7成。高雄市警局已將加成加給簽給市府，據了解，市長陳其邁仍希望繼續爭取。

高雄市警局表示，依行政院現行的「警察人員勤務加給表」，6都警察局分成2組，除了台北市和新北市的員警繁重加給最高1倍，高雄、台南、台中和桃園都僅最高加7成。今年1月高雄市警察局長黃明昭受議員質詢，曾允諾跟中央反映，比照雙北，將員警繁重調高加1倍，但目前還未定案。

據了解，高雄市警局爭取明年員警繁重加1倍，已陸續將公文報向行政院，但經行政院審查，審查意見分歧，回覆要高雄市警局重新評估。高雄市警局將行政院審查意見報知市長陳其邁，最近也報給警政署參酌，高雄員警的「薪事」才一直未定。