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爭警勤加給加1倍受挫 高市警：繼續爭取

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市警察局爭取比照台北市和新北市，對員警的警勤加給加1倍，2月間報向行政院，但獲得的消息，卻是「重新評估」，最高只能加7成。高雄市警局已將加成加給簽給市府，據了解，市長陳其邁仍希望繼續爭取。

高雄市警局表示，依行政院現行的「警察人員勤務加給表」，6都警察局分成2組，除了台北市和新北市的員警繁重加給最高1倍，高雄、台南、台中和桃園都僅最高加7成。今年1月高雄市警察局長黃明昭受議員質詢，曾允諾跟中央反映，比照雙北，將員警繁重調高加1倍，但目前還未定案。

據了解，高雄市警局爭取明年員警繁重加1倍，已陸續將公文報向行政院，但經行政院審查，審查意見分歧，回覆要高雄市警局重新評估。高雄市警局將行政院審查意見報知市長陳其邁，最近也報給警政署參酌，高雄員警的「薪事」才一直未定。

據高雄市警局高階官警表示，須先突破高雄等4都最高加7成的限制，修正「警察人員警勤加給表」，才能編入預算。官警說，1倍和7成之間差3成，預算也差了2億多元。目前台北與新北最高繁重加給是8435元，高雄最高5905元。

高雄市員警遇到的勤務不少，爭取比照雙北，繁重加給加1倍受挫。圖為高市員警靖勇演習，演練遇陳抗運動。記者林保光／攝影
高雄市員警遇到的勤務不少，爭取比照雙北，繁重加給加1倍受挫。圖為高市員警靖勇演習，演練遇陳抗運動。記者林保光／攝影

高雄市 警察

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