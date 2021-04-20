台中火警釀3幼童死亡 家屬獨留孩子檢追查刑責

台中市中華路夜市商圈前天火警，造成3名幼童喪命，案發當時幼童家長3人前往大甲從事陣頭工作，由小兄妹母親照顧孩子，但卻獨留孩子在家，是否涉及刑責，由檢方調查中。

台中市消防局18日晚間11時7分接獲報案指出，中區中華路二段一處住宅發生火警，消防人員趕到現場發現為2層樓水泥、3樓鐵皮加蓋建築，1樓為美髮店，2樓房間起火燃燒，並在2樓往3樓的樓梯，發現3名幼童倒臥，送醫仍傷重不治。

警方調查，起火住宅1樓為美髮店，由吳姓屋主經營，並將2、3樓分隔成7間房間，出租或是當作員工宿舍，消防局初步勘查發現，起火點位於2樓的房間內，造成5歲與3歲的易姓兄妹，及5歲的邢姓女童死亡。

檢方昨天相驗遺體，發現3名死者全身燻黑、皮膚破皮，全身有近九成燒燙傷，因吸入性嗆傷引發心肺衰竭死亡，檢警並陸續傳喚幼童家屬與目擊證人釐清案發原因。

檢警查出，邢姓女童父親的同居女友，及易姓兄妹的母親，都在1樓的美髮店工作，案發當天晚間，大甲鎮瀾宮舉辦媽祖遶境回鑾活動，當時邢姓女童的父親及其同居女友，及易姓兄妹的父親，前往大甲從事陣頭工作，由易姓兄妹的母親照顧3名幼童，但易母案發當時人在1樓。