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登山意外頻傳 宜蘭第一季出動救援人次已超過去年一半

聯合報 / 記者戴永華/即時報導

登山意外頻傳，宜蘭縣消防局第一季出動的救援人次已經超過去年一半。圖/縣府提供
登山意外頻傳，宜蘭縣消防局第一季出動的救援人次已經超過去年一半。圖/縣府提供

因疫情出不了國，民眾在國內旅遊，爬山頻率增加，也造成意外事故頻傳。去年，宜蘭縣消防局出動山域意外事故救援共605人次，但今年第一季已爆增309人次，光第一季就超過去年的一半。消防局今天建議民眾下載報案App或借用GPS衛星導航儀，確保登山安全。

縣政府今天縣務會議統計分析山域意外事故，縣消防局表示，縣內步道分成健行步道、郊山步道、中級山步道及高山步道，以頗受歡迎的龍潭湖跟梅花湖風景區而言，屬於健行步道，近來相當火紅的抹茶山（聖母山莊）屬於郊山步道，加羅湖是中級山步道，南湖大山是高山步道。

根據統計，108年的山域意外事故共出動465人次，109年605人次，已呈現大幅成長，今年第一季更爆增到309人次，跳躍式增加；若以山域意外事故件數分析，108年到110年這三年來總共62件，其中體力不支37件占6成以上，迷路15件占24%。

縣消防局長徐松奕表示，比較麻煩的是竟有遊覽車把乘客載到抹茶山的山下，把郊山步道當成一般的健行步道，也有媽媽推了嬰兒車就要去到抹茶山，直到走不動累了，就打電話呼叫消防救援。

108年抹茶山有一間登山死亡意外，今年以來也發生一死一失蹤，日前一名失蹤的阮姓婦人，在抹茶山前往三角崙山迷路時，曾經有錄下影片傳給兒子，不過大批救援人員上山，依然找不到失蹤婦人。

消防局建議民眾，登山前最好下載報案APP，只要透過APP報案，不管是火警或救護，119勤務中心就會找到座標位置，去年4月一對父女登山迷路，就是靠報案APP馬上找到人，民眾也可以向消防局免費借用GPS衛星導航，這系統除了定位功能外，還能夠顯示行跡圖，更加安全。

登山意外頻傳，宜蘭縣消防局第一季出動的救援人次已經超過去年一半， 民眾可以免費借用GPS衛星導航。圖/縣府提供
登山意外頻傳，宜蘭縣消防局第一季出動的救援人次已經超過去年一半， 民眾可以免費借用GPS衛星導航。圖/縣府提供
登山意外頻傳，宜蘭縣消防局第一季出動的救援人次已經超過去年一半。圖/縣府提供
登山意外頻傳，宜蘭縣消防局第一季出動的救援人次已經超過去年一半。圖/縣府提供

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