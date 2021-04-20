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女子欲跳橋「不要攔我！」 女警及時出手阻憾事

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

一名女子昨天晚上站在台南麻善大橋欄杆準備往下跳的時候員警到場，因為情況緊急女警黃玉緯在巡邏車還沒有停好時就跳下車，及時抓住不斷激動咆哮「不要攔我」的女子；詢問才知道女子因疾病視力惡化一時想不開。善化分局肯定兩位員警熱心救人，將擇期表揚。

警方表示，當時女子站在欄杆旁望著橋下講電話，路過駕駛人驚覺有異，紛紛打電話報警；溪美派出所副所長林國銘、善化派出所警員黃玉緯當時剛好在附近負責埋伏勤務，聽到消息馬上趕到，發現女子身旁無交通工具，依經驗研判「很明顯應該是要尋短」。

林國銘表示，女子見巡邏車靠近突然拔腿狂奔，因情況緊急，黃玉緯在巡邏車尚未停妥前，跳下車將女子牢牢抓住，深怕女子跨越欄杆「一躍而下」而造成憾事，女子當下情緒激動的向警方咆哮直說：「為何要攔我！寧願跳下去結束此生」。

警方說，黃玉緯連忙安撫情緒並苦口婆心好言相勸，讓其宣洩情緒，才知道女子因患有先天性疾病，一眼已失明，一眼視力剩不到0.5，又無親情關心，導致想不開想結束生命，還好警方及時趕到予以出手相救，成功阻止憾事發生。

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女子跳橋警及時阻止，員警接著耐心詢問女子狀況。記者周宗禎／翻攝
女子跳橋警及時阻止，員警接著耐心詢問女子狀況。記者周宗禎／翻攝
女子要跳橋女警跳下巡邏車及時出手阻憾事。記者周宗禎／翻攝
女子要跳橋女警跳下巡邏車及時出手阻憾事。記者周宗禎／翻攝

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